DC revela primeira imagem do crossover em quadrinhos entre Liga da Justiça e Sonic

Hoje (13), a DC e a SEGA of America revelaram a arte de capa e uma prévia do conteúdo da nova série de quadrinhos que une a Liga da Justiça ao universo de

. Confira as páginas internas de DC x Sonic the Hedgehog #1 e as capas das três edições seguintes neste link (em inglês).

Em DC x Sonic the Hedgehog, com roteiro de Ian Flynn e arte de Adam Bryce Thomas, a Liga da Justiça encontra Sonic e seus amigos para uma nova série em cinco edições. Este crossover inédito reunirá os heróis para salvar seus mundos de uma grande ameaça. DC x Sonic the Hedgehog #1, de Flynn, Thomas e o colorista Matt Herms, será publicado em 19 de março de 2025, com capa de Pablo M. Collar e capa variante de Ethan Young.

Uma aliança contra Darkseid

A ação acelera quando o monstruoso Darkseid atravessa dimensões para invadir o mundo de Sonic the Hedgehog em busca do poder supremo. Sonic e seus amigos já enfrentaram de tudo, desde cientistas malucos até espíritos antigos, mas as forças de Apokolips podem ser um desafio grande demais. Felizmente, a Liga da Justiça chega para ajudá-los.

Ao longo das cinco edições de DC x Sonic the Hedgehog, sacrifícios serão feitos, heróis se erguerão e a necessidade de velocidade testará os limites da Liga da Justiça e do Sonic Team.

Coleção especial com os personagens icônicos

Anunciada durante a transmissão ao vivo Sonic Central, da SEGA, em setembro de 2024, a série de quadrinhos chega antes de uma grande colaboração que incluirá roupas, brinquedos, colecionáveis e muito mais, por meio da parceria entre a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e a SEGA of America.

Prevista para 2025, essa coleção contará com:

Shadow the Hedgehog como Batman

como Batman Knuckles como Superman

como Superman Amy Rose como Mulher-Maravilha

como Mulher-Maravilha Silver the Hedgehog como Lanterna Verde

como Lanterna Verde Tails como Ciborgue

como Ciborgue Sonic como… é claro, Flash!

A campanha começou no Batman Day 2024, quando as redes sociais de Sonic e DC divulgaram um vídeo misterioso mostrando Shadow vestindo seu próprio traje de Batman.