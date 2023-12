Dayane Mello, participante de A Fazenda 13, é a próxima convidada do Fala Sherazade

Rachel Sherazade recebe, nesta quarta-feira (13), a partir das 17h30, no “Fala Sherazade”, sua série de lives no Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, a ex-peoa de A Fazenda 13, Dayane Mello.

De Joinville para o mundo, Dayane entrou na carreira artística quando começou a modelar aos 16 anos de idade. Naturalizada italiana, a gaúcha já fez diversos trabalhos para grandes marcas do ramo, que deram cada vez mais espaço para a modelo no mundo das celebridades, tanto que já participou de diversos realities estrangeiros, como Ballando con le Stelle, Monte Bianco, L’isola dei famosi, Pechino Express e Grande Fratello VIP — programa que fez com que ela ganhasse fama no Brasil após ser alvo de comentários xenofóbicos e machistas.

Dayane também fez parte do elenco da 13ª edição de A Fazenda e ficou conhecida pelo apelido de “cobra caninana” após o conflito com Rico Melquiades. Dentro do programa a ex-peoa protagonizou algumas tretas, polêmicas e até mesmo causou punições para todos os peões, como quando era membro do grupo da baia e pulou na piscina da sede, despertando a inimizade dos outros participantes.

Fala Sherazade no Kwai

Com transmissões semanais ao vivo e exclusivas no aplicativo, durante o programa, Rachel Sherazade analisa e debate os principais acontecimentos do momento e também do reality show A Fazenda 15, da Record TV, do qual fez parte. As lives ocorrem no perfil oficial da Rachel Sherazade no Kwai. O aplicativo é a primeira marca a estabelecer parceria com a jornalista após sua saída do programa.