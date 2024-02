Day Park atrai mais de 5 mil pessoas ao Parque Oriental no 1º fim de semana

No último fim de semana, dias 24 e 25 de fevereiro, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), promoveu a 2ª edição do Day Park. O evento atraiu mais de cinco mil visitantes ao Parque Oriental. O público curtiu atrações gratuitas, como brinquedos infláveis e atividades esportivas na Represa Billings.

Destaque do Day Park, o passeio de caiaque atraiu mais de duas mil pessoas. Aline Aparecida de Carvalho levou a família para curtir. “Pela primeira vez passeamos de caiaque. Além de ser muito divertido e desafiador, esse contato com a represa foi incrível”, contou.

No próximo fim de semana, dias 2 e 3 de março, a programação gratuita do Day Park segue das 9h às 16h. Além do passeio de caiaque e dos brinquedos infláveis, a grande novidade para este ano é o passeio de pedalinho. A partir das 11h, haverá também atividade de educação ambiental, com a equipe de Proteção à Fauna e com o Departamento de Gestão Ambiental.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, destacou a importância do evento para fomentar os esportes aquáticos e o turismo. “O Day Park já está consolidado no calendário de eventos de Ribeirão Pires. Nosso convite é para que as famílias participem da programação do próximo fim de semana, que está imperdível”, disse Volpi.

O Day Park faz parte do calendário das comemorações de aniversário de 70 anos de emancipação político-administrativa de Ribeirão Pires, que em breve será divulgada pela Prefeitura.

O Parque Oriental está localizado à Major Cardim, 3.100 – Estância Noblesse.