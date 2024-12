Day of the Devs 2024: The Game Awards Edition revela a data de lançamento de Bionic Bay

No Day of the Devs 2024: The Game Awards Edition, os desenvolvedores independentes Mureena e Psychoflow Studio revelaram que sua aventura de plataforma e ficção científica, Bionic Bay, será lançada em 13 de março de 2025 para PlayStation 5 e PC via Steam. Composto inteiramente de pixel art repleto de detalhes, o game combina mecânica inovadora e física realista para criar uma experiência single player única, e também virá com um modo online competitivo dando aos jogadores ainda mais motivos para explorar este mundo biomecânico lindamente bizarro.

O modo online oferecerá uma variedade emocionante de eventos no qual os jogadores podem levar suas habilidades ao limite com speedruns clássicos e outros desafios criativos. Eventos atualizados regularmente fornecerão um fluxo constante de novidades para manter os jogadores na constante busca por uma chance de ocupar o topo das tabelas de classificação. Cada desafio exige precisão e habilidade, pois o personagem navega por perigos incomuns, com movimentos fluidos, mudança de gravidade e a mecânica de troca imaginativa dentro de um sistema de física realista. Manter-se competitivo exigirá sutileza, seja contra amigos ou pessoas ao redor do mundo.



Bionic Bay será lançado em 13 de março para PlayStation 5 e PC via Steam. Os fãs podem seguir o canal oficial do Bionic Bay no X (Twitter) para obter mais informações e podem ver ainda mais os bastidores do desenvolvimento na conta do criador do jogo Juhana Myllys no X.

Sobre Mureena:

O desenvolvedor solo finlandês Juhana Myllys é responsável pela arte e design. Ele conta com outros projetos anteriores nestas posições nos sucessos indie Badland e Badland 2.



Sobre Psychoflow Studio:

O estúdio de jogos indie taiwanês é formado por dois novatos na indústria, que são programadores lidando com a parte técnica de Bionic Bay.



Sobre Kepler Interactive:

A Kepler Interactive – liderada pelos fundadores da Kowloon Nights – é uma desenvolvedora e editora que opera em um modelo de copropriedade. Seus estúdios recebem papéis de liderança estratégica, ao mesmo tempo em que continuam a desenvolver seus jogos do seu jeito, sem limitações criativas. Os estúdios parceiros da Kepler são tão variados quanto talentosos, incluindo a A44 Games na Nova Zelândia, Alpha Channel e Timberline na América do Norte; Awaceb, Ebb Software e Sloclap na Europa; e Shapefarm na Ásia. A própria Kepler Interactive está sediada em Londres.