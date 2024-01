David vê chance de crescimento no Vasco e destaca paixão da família pelo clube

O atacante David foi apresentado oficialmente pelo Vasco neste sábado, no Uruguai, e afirmou que, aos 28 anos, tem muito a melhorar. Na temporada passada, o atacante defendeu o São Paulo, onde disputou 39 partidas, fez cinco gols e contribuiu com três assistências.

“Eu tenho muito a melhorar, o elenco é qualificado e vai me ajudar bastante nesse crescimento. A confiança é algo que não pode faltar a um jogador. Com ela, as coisas fluem. Estou me preparando muito para crescer, ter uma sequência e ajudar o Vasco”, afirmou David, que marcou um gol, mas pouco atuou na campanha do inédito título do São Paulo da Copa do Brasil (83 minutos divididos em 5 jogos).

O atacante tem vínculo com o Internacional e seu empréstimo com o Vasco vai até final de 2024. “O Vasco vem numa crescente e mostrou isso no segundo turno [do Brasileiro]. Fez uma grande campanha. A comissão técnica não preciso falar, me deixou muito à vontade e vem dando muita confiança. Tenho certeza que teremos um bom ano.”

No ano passado, o time de São Januário lutou contra o rebaixamento e só conseguiu garantir a permanência na elite na última rodada do Brasileiro. “É uma honra estar no Vasco”, afirmou David, que garantiu vir de uma família vascaína. “Todo mundo é vascaíno. Muito feliz por fazer parte do clube. Tem uma torcida apaixonante, que vai aos estádios, que lota, que canta. Quero dar alegrias para todos os vascaínos.”

Neste domingo, o Vasco encara o Deportivo Maldonado, do Uruguai, às 21h30. A partida é válida pela competição Serie Rio de la Prata e encerra a passagem do clube carioca pelo Uruguai.