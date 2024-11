David Lynch revela batalha contra enfisema pulmonar

David Lynch, renomado diretor conhecido por suas obras como “Cidade dos Sonhos”, compartilhou recentemente, em entrevista à revista People, detalhes sobre sua batalha contra o enfisema pulmonar, uma doença com a qual foi diagnosticado em 2020. Esta condição grave é muitas vezes associada ao fumo prolongado, um hábito que Lynch manteve desde a tenra idade de oito anos.

O cineasta descreveu seu amor pelo tabaco, mencionando o prazer que encontrava no cheiro e no gosto do cigarro. Essa relação duradoura e intensa tornou a interrupção do hábito um desafio monumental. Lynch admite que tentou parar inúmeras vezes, mas sempre acabava retornando ao vício após enfrentar dificuldades, comparando o ato de fumar novamente a uma “viagem só de ida para o céu”.

No entanto, há dois anos, Lynch conseguiu abandonar o cigarro. Hoje, ele vive com as limitações impostas pelo enfisema, necessitando de oxigênio suplementar para realizar atividades cotidianas simples. Ele ilustra a dificuldade de viver com a doença ao descrever a sensação de caminhar “com um saco plástico em volta da cabeça”.

A história de David Lynch serve como um alerta poderoso sobre os riscos do tabagismo e suas consequências devastadoras para a saúde. Seu relato pessoal destaca a importância de buscar ajuda e apoio na luta contra o vício do cigarro, além de reforçar a necessidade de conscientização sobre os perigos associados ao consumo de tabaco. Enquanto continua sua jornada, Lynch inspira outros a refletirem sobre suas próprias escolhas e priorizarem a saúde acima dos hábitos prejudiciais.