David Luiz desfalcará o Flamengo na partida contra o Cuiabá

O Flamengo enfrentará o Cuiabá pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro sem a presença de um dos seus principais defensores, David Luiz. O zagueiro foi retirado da lista de relacionados devido a um quadro febril. A ausência de última hora obrigará o técnico a reorganizar sua defesa, que deve ser composta por Fabrício Bruno e Léo Pereira. Além disso, Filipe Luís conta com as opções dos jovens Da Mata e Cleiton para reforçar a defesa.

O elenco do Flamengo enfrenta outras dificuldades. Além dos jogadores que estão participando das Eliminatórias da América do Sul, como Gonzalo Plata, Varela, Gerson e Léo Ortiz, o time também não terá o retorno imediato do atacante Luiz Araújo e do meio-campista De la Cruz, ambos em fase final de recuperação de lesões. Espera-se que esses jogadores voltem aos gramados na próxima rodada.

Outra situação que causa incerteza é a presença de Bruno Henrique no confronto. Após ser suspenso por dois jogos devido à expulsão na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, o atacante aguarda um efeito suspensivo que permita sua participação nesta rodada. Apesar disso, o Flamengo incluiu o jogador na delegação que viajou para Cuiabá.

Já garantido na fase de grupos da próxima Libertadores graças à conquista da Copa do Brasil, o Flamengo vê suas chances de vencer o Campeonato Brasileiro diminuírem. Com uma diferença de nove pontos em relação ao líder Botafogo (59 contra 68), o time carioca foca nas partidas restantes como uma oportunidade para avaliar jogadores menos utilizados, já pensando nas estratégias para a temporada 2025.