Davi Quaresma lança single em parceria com Menos É Mais

O talentoso cantor e compositor Davi Quaresma está prestes a surpreender seus fãs com um lançamento nos próximos dias. No dia 15 de agosto, Davi lançará a regravação de “Na Voz do Povo”, em parceria com o Menos É Mais. O single será a nova música de trabalho do cantor nesse semestre.

A conexão com o grupo é especial, pois ambos são do mesmo escritório, compartilhando a mesma equipe e visão artística. “Estou extremamente animado para lançar essa nova faixa com o Menos É Mais. Trabalhar com eles, que são meus colegas de escritório e grandes amigos, foi uma experiência incrível. A nossa conexão musical é forte, e tenho certeza de que essa parceria vai tocar os corações dos fãs do pagode.”, conta o artista.

Sobre o novo single, Davi compartilha que é de compositores amigos próximos, cujo trabalho ele sempre sonhou em gravar. “Essa canção é de outros compositores, grandes amigos meus, que eu também sempre tive o sonho de gravar as músicas deles”, explica Davi.

“Na Voz do Povo” possui uma letra forte e significativa para Davi, retratando a realidade dos artistas que vivem na estrada e trabalham arduamente para realizar seus sonhos. “Ela tem uma parada muito especial pra mim, porque fala do que a gente: músico, artista, cantor, que está na rua e na estrada, vive… Que é realmente viver do sonho e ver ele se realizando”, diz Davi.

Para Davi, essa música é mais do que simples um lançamento; é representação de sua vida e trajetória. “Todas as músicas que eu gravo são canções que realmente fazem parte de mim.”, conclui.

O lançamento também será disponibilizado no Youtube, no dia 16 de agosto, às 12h. O audiovisual foi captado durante a apresentação do Menos É Mais, com participação do Davi, no Via Music Hall.

Com a nova faixa, Davi Quaresma promete emocionar e encantar seus fãs, reafirmando sua paixão pela música e seu compromisso em entregar canções que tocam profundamente o coração de quem as ouve. Não perca o lançamento de “Na Voz do Povo” no dia 15 de agosto, disponível em todas as plataformas digitais, às 21h!

Fique por dentro dos lançamentos através das redes sociais do artista: @daviiquaresma