Davi Quaresma lança projeto audiovisual ao vivo

O cantor e compositor Davi Quaresma apresenta seu mais novo projeto audiovisual: “Davi Quaresma no Porta Aberta – Ao Vivo”, que será lançado nas plataformas digitais no dia 30 de janeiro, às 21h, e no YouTube no dia 31 de janeiro, ao meio-dia. Ouça aqui!

Com direção artística de Dilsinho, um dos grandes nomes do gênero, o projeto foi gravado à beira da icônica Lagoa Rodrigo de Freitas, onde Davi é presença confirmada todos os domingos no “Porta Aberta”, evento de pagode que se consagrou como um dos mais badalados do Rio de Janeiro.

Uma experiência intimista e envolvente

O audiovisual combina o cenário deslumbrante com um setlist que celebra grandes sucessos da carreira de Davi, além de trazer novas interpretações de hits aclamados. Entre as faixas, a grande aposta é “Não Sei Te Desprezar”, composição de Brunno Gabryel e Rodrigo Oliveira, que se tornou uma das favoritas dos fãs de pagode.

Lançada originalmente no álbum “O Primeiro Passo”, a música acumula mais de 1,5 milhões de plays no Spotify e volta agora em uma versão ao vivo, destacando a intensidade e o sentimento único de Davi Quaresma. Com sua temática de amor e desapego, a canção promete ser o ponto alto do audiovisual.

Conexão com o público e autenticidade musical

Sem participações especiais e com o foco na conexão intimista entre artista e público, “Davi Quaresma no Porta Aberta – Ao Vivo” é mais uma prova do talento e da autenticidade que têm consolidado Davi como uma das promessas do pagode atual.

“Esse projeto foi pensado para trazer uma conexão ainda mais próxima com o público, com músicas que marcaram minha trajetória e novas interpretações que refletem todo o meu carinho por esse trabalho. Gravar à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas foi uma experiência incrível, e eu espero que a emoção desse momento chegue em cada coração que ouvir e assistir a esse audiovisual,” comenta Davi Quaresma.

Para saber mais acesse: @daviiquaresma