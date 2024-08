Davi Kneip e Kelner lançam MTG do sucesso “Você Me Vira A Cabeça”, com Alcione

Conhecidas como “MTGs”, as montagens musicais que estão fazendo sucesso surgiram no início dos anos 90, no Rio de Janeiro, no entanto, foi em Belo Horizonte que a modalidade se transformou e ganhou força. Atualmente, com o poder das redes sociais, o formato que por muito tempo não teve notoriedade, voltou às paradas de sucesso e grandes clássicos, como “Quem Não Quer Sou Eu”, de Seu Jorge, ganharam uma nova roupagem, viralizando nas redes sociais e conquistando o primeiro lugar no ranking das músicas mais tocadas do país.

A modalidade, que tem como principal característica atribuir elementos do funk a uma obra, desta vez, conquistou outro grande nome, Alcione, que autorizou o remix, uma homenagem de Kelner e Davi Kneip à cantora. A música escolhida por Kelner, DJ carioca e Davi Kneip, produtor e DJ mineiro, foi o fenômeno “Você Me Vira A Cabeça” e Alcione já aprovou e autorizou a versão, que chegaou nas plataformas digitais nesta sexta-feira (2).

Unindo Rio de Janeiro e Belo Horizonte também nessa “MTG”, Kelner e Davi, carioca e mineiro respectivamente, conseguiram inovar e conquistar Alcione.

Davi Kneip foi o responsável por apresentar a nova versão para Alcione, através de um contato feito com a irmã da cantora, que realizou toda a ponte. Contato feito, música apresentada e aprovada, chegou a hora de formalizar também com a Universal Music, responsável pelos direitos autorais da música.

Davi conta que foi um processo que exigiu paciência, mas que valeu a pena todo o esforço, uma vez que agora é só esperar o grande dia. “Foram várias etapas até conseguirmos o aval de todos os envolvidos, negociamos com a Alcione, através da irmã dela, que nos ajudou a apresentar a música pra ela e com a gravadora e todos gostaram. Estamos muito felizes. Alcione é um ícone da música brasileira e esse lançamento vai revolucionar o funk”.

Ele ainda afirma que está realizando um sonho. “Somos os primeiros a lançar um funk com a Alcione. Fico muito feliz em fazer parte desse projeto lindo junto ao meu irmão Kelner. Estamos abrindo uma porta gigante para o nosso gênero musical, com uma referência imensa da música brasileira”.

Alcione afirma ser admiradora do funk, por conta das raízes nas comunidades, confessando ainda adorar as danças da nova geração. “É um estilo nascido do povo preto. Além disso, adoro aquelas dancinhas da garotada dos passinhos e sou admiradora de artistas como Anitta, Ludmilla e Tati Quebra Barraco”, declara a cantora que completou 50 anos de carreira em março deste ano.

Para Kelner, este lançamento representa uma conquista imensa para o funk. “O gênero está quebrando barreiras e eu me sinto honrado em fazer parte dessa história. Espero que essa música possa trazer muita alegria para o público do samba e do funk”, declara o DJ carioca que confessa estar feliz com a oportunidade. “Estou feliz demais com a oportunidade que a Alcione nos deu em apresentar o nosso projeto ao público”.