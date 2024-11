Davi Honório acelera em Paulínia de olho no Brasileiro de Kart da próxima semana

Neste sábado (30), o Kartódromo San Marino, em Paulínia (SP), será palco de um encontro estratégico para pilotos que disputarão o Grupo 3 do Campeonato Brasileiro de Kart na próxima semana. Aproveitando a nona etapa do Campeonato San Marino de Kart, competidores de todo o país buscam conhecer melhor o traçado paulista. Um bom exemplo disso, é o tocantinense Davi Honório (Grupo Promo / Rodopetro/ Equipe: GM Racing / Telemetria: Caio Miguel / Coach: Renato Russo), que vai em busca dos ajustes finais para mais um evento do kartismo nacional na temporada.

Após conquistar recentemente um pódio no Grupo 2 do Brasileiro, em Londrina (PR), na categoria Mini 2T, Davi Honório se prepara para encarar mais uma maratona. Ele vai disputar os Campeonatos Brasileiro de Endurance e Rotax, neste último vai alinhar na categoria Micro Max. Neste fim de semana, porém, o foco está na categoria Cadete, como parte de sua preparação para o que está por vir.

“É muito importante conhecer o traçado e treinar bastante. Quero chegar no Brasileiro bem preparado e confiante. Cada volta aqui ajuda muito para isso”, destacou Davi. “Quero aproveitar muito esse final de semana, melhorar e aprender cada detalhe para estar pronto na semana que vem.”

A programação deste sábado para a Cadete começa cedo, com os karts entrando na pista às 8h para o treino de aquecimento, seguido pelo treino de classificação às 9h. A primeira corrida está marcada para às 9h40, com a segunda bateria prevista para às 11h.

A torcida pode acompanhar as corridas de Davi Honório e das outras categorias no canal oficial do Kartódromo San Marino no YouTube. A expectativa é de grandes emoções, com talentos de todo o Brasil mostrando sua habilidade.