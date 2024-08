Datena diz não querer mais ser senador e fala em cumprir mandato se eleito prefeito

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) recuou sobre a afirmação de querer ser senador e afirmou nesta segunda-feira (12) que cumprirá todo o mandato caso seja eleito na capital paulista.

Ele disse, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que não quer mais uma vaga no Senado e avaliou que uma desistência da atual candidatura à chefia do Executivo municipal o faria também desistir da política.

“Eu queria ser senador mas agora não quero mais, mesmo porque se eu não fosse candidato a prefeito agora, se eu já tivesse desistido, eu teria desistido da política. Se eu tivesse desistido, eu acho que eu não teria mais chance nenhuma”, disse o apresentador.

A frase veio uma semana após afirmar, em entrevista ao podcast O Assunto, do portal G1, que ainda hoje mantinha o desejo de ser senador, apesar de manter-se no páreo para a prefeitura da cidade.

“Eu não queria ser prefeito de São Paulo, o meu objetivo principal é ser senador. E ainda hoje o meu objetivo principal é ser senador, é o que sempre pensei. Queria começar como senador”, disse Datena.

O jornalista ainda afirmou não apoiar nem o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), nem Guilherme Boulos (PSOL) em um eventual segundo turno com os dois.

Datena também sugeriu que Nunes poderia ser “refém” do crime organizado ao ser questionado sobre o fato de sugerir o envolvimento de Nunes na infiltração do PCC nas empresas de ônibus da capital, em investigação pelo Ministério Público. Ele declarou que não pode ser “venal” em acusar o adversário.

“Eu só não afirmo que o Ricardo Nunes faz parte do crime organizado, porque ele pode ser refém do crime organizado, ele pode ser um cara com medo de combater o crime organizado e me parece que tem. Agora seria venal da minha parte acusá-lo de uma forma definitiva antes de um julgamento prévio”, afirmou.

O tucano também classificou o atual prefeito como “incompetente”, que não teria cumprido metade das metas que prometeu realizar.

Datena disse ainda que não foi bem no debate promovido pela Band na quinta-feira (8). “Eu subestimei o debate. Achei que por ser um bom apresentador ia dar um show”, afirmou. “Talvez eu não aprenda as regras”.

O tucano se declarou um defensor das mulheres, mas disse que não escolheu uma mulher como companheira de chapa pois “não havia muitas opções”.

Segundo ele, não houve tempo para estudar uma opção viável. O presidente do diretório municipal do PSDB, José Aníbal, foi escolhido como candidato a vice do apresentador.