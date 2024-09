Datena desmarca compromisso de campanha e passa por exames

O candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) desmarcou compromissos nesta terça-feira (3) e foi submetido a uma bateria de exames no hospital Sírio Libanês. O apresentador tinha uma caminhada pelo centro de São Paulo, que foi cancelada, e participaria da sabatina Folha/UOL.

Datena sofreu um mal-estar na segunda. Ele afirmou que realizou “vários exames” e está sob estresse e cansaço. “Claro [que estou cansado], estou em campanha política. Quem não sente [cansaço]? Estou até gostando, mas é cansativo”, escreveu à Folha.

Até a publicação deste texto, a assessoria de imprensa do hospital não havia divulgado boletim sobre o estado de saúde do apresentador, que está sob cuidados do médico Roberto Kalil Filho.