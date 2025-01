Datena desabafa sobre audiência e desdenha salário do SBT

O jornalista Datena, conhecido por sua trajetória marcante na televisão brasileira, recentemente aceitou uma proposta do SBT para apresentar o programa “Tá Na Hora”. Esta mudança ocorreu após a sua saída da Band, onde ele decidiu se afastar da emissora para focar em sua candidatura à prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024.

Desafios na estreia de Datena no SBT

No entanto, a estreia de Datena no novo programa não atingiu as expectativas de audiência da emissora. Em uma transmissão ao vivo realizada na última sexta-feira (24), o apresentador fez um desabafo sincero aos telespectadores sobre os desafios que vem enfrentando.

Durante seu discurso, Datena abordou a questão da audiência, que ficou abaixo das projeções esperadas. Ele expressou sua frustração com os índices do Ibope e deixou claro que sua motivação para estar à frente do programa não é meramente financeira. “Por dinheiro é que eu não venho pra cá. O dinheiro que eu tô ganhando aqui, se eu ficasse em casa tava bem também, não tem problema nenhum. Eu luto pelo trabalho. Luto pelos meus amigos de profissão”, afirmou.

Ética no trabalho e críticas sutis a colegas

Além disso, durante a transmissão, Datena também fez uma alusão sutil a um colega de profissão, enfatizando a importância da ética e da camaradagem no ambiente de trabalho. Ele disse: “Me considero um bom colega, pelo menos não sou mau-caráter de ficar rindo na frente dos outros e ficar pedindo pra mandar embora, isso não faço”.

Com essa nova fase em sua carreira, Datena demonstra sua disposição para enfrentar os desafios que vêm pela frente e continuar contribuindo para o cenário jornalístico brasileiro.