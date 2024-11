Datena deixa Band após duas décadas de sucesso à frente do “Brasil Urgente”

O Grupo Bandeirantes de Comunicação anunciou a saída do apresentador José Luiz Datena, conforme divulgado pela assessoria de imprensa da emissora ao portal Terra nesta quinta-feira, 28. A decisão de encerrar o contrato foi tomada em consenso entre ambas as partes.

Em comunicado oficial, a Band destacou a exitosa trajetória de Datena à frente do programa “Brasil Urgente”, ressaltando sua habilidade em atrair grandes audiências ao longo dos anos. Além disso, a emissora enalteceu sua contribuição em coberturas esportivas e programas de entretenimento. “A Band expressa profundo apreço por Datena e reafirma os fortes laços de amizade com o profissional, que desempenhou um papel significativo no grupo por mais de duas décadas”, declarou a nota oficial.