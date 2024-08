Datena começa campanha em Aparecida e pede proteção contra o crime organizado

Distante do eleitorado paulistano, o candidato José Luiz Datena (PSDB) foi até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, a 180 km da capital paulista, no primeiro dia oficial da campanha à Prefeitura de São Paulo, nesta sexta-feira (16).

O jornalista passou quase que despercebido para boa parte de fiéis que foram visitar o templo, em uma atmosfera diferente de quando o comunicador foi ao Mercado Municipal, no centro de São Paulo, e foi rodeado por fãs e curiosos.

“Ah, mas você vai começar a campanha a fora de São Paulo? Vou”, disse Datena. “A maioria das pessoas daqui é de fora de São Paulo. Mas, em todos os momentos importantes da minha vida, venho aqui”, disse o tucano.

A sua intenção, repetia, era agradecer e buscar proteção para sua corrida eleitoral.

“Esse compromisso é pedir proteção, principalmente ao povo de São Paulo. Houve infiltração do crime organizado no poder público”, afirmou o tucano.

Questionado se Datena fez um pedido de proteção principalmente por suas promessas de tolerância zero com o PCC (Primeiro Comando da Capital), ele negou. “Se eles quiserem, me matem, já vivo o bastante”, falou.

A visita de Datena ao Santuário foi rápida. Ele foi até a imagem de Nossa Senhora fazer uma prece.

Depois ficou menos de dez minutos na missa e foi embora sob pretexto de não atrapalhar o serviço religioso.

Após ensaiar uma carreira política e desistir em quatro ocasiões, o jornalista pela primeira vez registrou candidatura nesta semana.

Datena caminha com pelo menos dois anéis, um na mão direita com a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e o outro, na mão esquerda, em homenagem a Nossa Senhora.

Ele ainda cultiva uma tatuagem no antebraço direito, com a frase Christum pax, “a paz de Cristo” em Latim. A tatuagem foi feita como uma forma de gratidão pela cura de um câncer no pâncreas.

Segundo a assessoria de imprensa do candidato, não está prevista nenhuma agenda de campanha na capital nesta sexta.

Datena tem evitado caminhadas pelas ruas e aparições em locais públicos em São Paulo – cita questões de segurança.