Datena chora ao final de sabatina em tom de despedida

O apresentador José Luiz Datena (PSDB), candidato à prefeito de São Paulo desabafou e chorou no término de sua entrevista na sabatina realizada pela promovida por Folha de S.Paulo e UOL afirmou, nesta sexta-feira (13).

Ele disse, que se não for eleito prefeito de São Paulo, em outubro deste ano, colocará um fim a sua tentativa de uma carreira política. “Eu tentei. Eu ainda tenho esperança. Realmente, tenho esperança. Eu já sou um velho jornalista. Reconheço o trabalho de vocês”, disse Datena, enquanto deixava a entrevista, com lágrimas no rosto.

Antes de se candidatar prefeito em São Paulo, Datena deixou claro que o seu desejo era o ser senador. No entanto, ele ensaiou ser candidato e desistiu em pelo menos quatro ocasiões.

Com grande popularidade pelos quase 30 anos de aparição na televisão, o tucano não tem conseguido avançar na campanha e, de acordo com o Datafolha, é apenas o quinto colocado na pesquisa de intenção de voto, com 6%.

“Para mim acabou a política, se não for eleito [prefeito de São Paulo], acabou. Foi uma boa experiência, a gente fica muito baqueado quando vê resultado de pesquisa, confio plenamente nos profissionais de pesquisas”, disse Datena, emocionado.

“Vou morrer sem cumprir meu sonho, é uma pena. Meu sonho era servir ao povo como senador, infelizmente o sonho acabou.”