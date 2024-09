Datas da Copa América feminina 2025 são anunciadas

A Conmebol anunciou, nesta quarta-feira (18), as datas da Copa América feminina de 2025. Além disso, definiu o Equador como país-sede para a competição.

A entidade publicou em seus canais oficiais que a Copa América vai acontecer no Equador, entre 12 de julho e 2 de agosto de 2025. A última edição, que aconteceu na Colômbia, em 2022, teve como vencedor o Brasil. Neste ano, devido às Olimpíadas, o torneio não aconteceu.

A Copa América concede vagas para a Copa do Mundo de 2027 e para os Jogos Olímpicos de 2028. Os torneios vão acontecer no Brasil e Los Angeles, nos Estados Unidos, respectivamente.

Além do torneio de futebol, foram definidos as sedes e datas de outras competições femininas para 2025: a Copa América de futsal feminino será no Brasil, entre 22 e 30 de março; e a Copa América de futebol de praia vai acontecer no Chile, entre 22 de fevereiro e 2 de março.