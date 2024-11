Datafolha revela que 59% dos brasileiros acreditam que racismo predomina no país

Um estudo recente realizado pelo instituto Datafolha revelou percepções preocupantes sobre o racismo no Brasil. Entre os dias 5 e 7 de novembro, foram entrevistadas 2.004 pessoas, com idades a partir de 16 anos, distribuídas por 113 municípios em todas as regiões do país. Os resultados, divulgados na noite da última terça-feira (19), apontam que 59% dos brasileiros acreditam que a maioria da população possui comportamentos racistas.

A pesquisa destaca ainda que 45% dos entrevistados percebem um aumento no racismo nos últimos anos, enquanto 35% consideram que o cenário permanece inalterado e apenas 20% acreditam em uma diminuição. A análise revela também que a percepção de racismo é majoritária entre diferentes grupos raciais: 55% dos brancos, 64% dos pretos e 60% dos pardos concordam que a maioria da população é racista.

No que tange à presença do racismo no cotidiano, 56% dos respondentes identificam-no principalmente nas atitudes individuais, enquanto 27% apontam para sua existência nas estruturas institucionais, como empresas e governos. Para outros 13%, o racismo está presente tanto nas atitudes pessoais quanto nas instituições.

A questão da discriminação também foi abordada: mais da metade dos entrevistados pretos (56%) relataram já ter se sentido discriminados devido à cor da pele. Este sentimento é compartilhado por 17% dos pardos e por 7% dos brancos. Dados relativos aos indígenas e amarelos não foram especificados.

No contexto legal brasileiro, é importante lembrar que o racismo é considerado crime inafiançável e imprescritível. Este levantamento coloca em evidência a complexidade das questões raciais no Brasil e reforça a necessidade de medidas efetivas para o combate ao preconceito racial no país.

Esta matéria está sendo atualizada com novas informações conforme elas se tornam disponíveis.