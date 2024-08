Datafolha: Marçal tem alta entre evangélicos e marca 30%

Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, atingiu 30% da preferência entre o eleitorado evangélico da capital paulista, segundo pesquisa do Datafolha. O atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), reúne 22% das intenções do segmento, em situação considerada de empate técnico.

O tucano José Luiz Datena tem 14% das intenções de voto nessa fatia do eleitorado, que tende a ser mais próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Guilherme Boulos (PSOL) obtém 12% nesse segmento. Na pesquisa geral, o candidato do PSOL tem 23%, Marçal, 21%, e o atual prefeito, 19%.

Já entre os católicos, é Nunes quem aparece na dianteira numericamente, com 24%. Boulos obtém 23%, e Marçal marca 17% nesse segmento.

Na pesquisa anterior, divulgada há duas semanas, Marçal tinha 18% entre os evangélicos. Os outros candidatos oscilaram dentro da margem de erro. Nunes foi de 26% para 22%, e Boulos passou de 11% para 12%.

Entre os católicos, Nunes marcou 26% no levantamento anterior e 24% nesta rodada. Boulos tinha 20% e foi para 23%, Datena foi de 15% para 13% e Marçal passou de 13% para 17%.

A margem de erro entre católicos é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos. Entre evangélicos é de seis pontos.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha e pela TV Globo. O levantamento ouviu 1.204 eleitores na capital entre terça-feira (20) e quarta-feira (21) e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-08344/2024.