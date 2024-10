Datafolha: Boulos aparece à frente entre jovens; Nunes mantém liderança entre mais velhos

Ricardo Nunes (MDB) mantém a liderança entre os eleitores mais velhos, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) alcançou a dianteira numérica entre os mais jovens, embora ainda esteja empatado com o prefeito no segmento, mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17).

Entre os paulistanos de 16 a 24 anos, o deputado do PSOL tem 43% das intenções de voto, e o prefeito, 41%. Na semana passada, a vantagem de Nunes nesse grupo, que tem margem de erro de nove pontos para mais ou para menos, era de 15 pontos.

Entre os eleitores de 25 a 34 anos, Nunes marca 47%, e Boulos, 35%. Como nesse segmento a margem de erro é de sete pontos, os dois estão empatados.

Na faixa de 35 a 44 anos, Nunes está à frente, 51%, ante 32% de Boulos. A margem de erro do segmento é de seis pontos.

Entre eleitores de 45 a 59 anos, o prefeito também está à frente, com 54% das intenções de voto ante 31% do candidato do PSOL. Nesse caso, a margem de erro também é de seis pontos.

Nunes caiu 10 pontos entre os eleitores acima de 60 anos, mas segue na liderança nesse segmento. Registra 53% das intenções de voto, e o deputado, 32%. A margem de erro nesse grupo também é de seis pontos.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha de S.Paulo. O levantamento foi realizado presencialmente com 1.204 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo entre os dias 15 e 17 de outubro. Foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-05561/2024. O nível de confiança é de 95%.