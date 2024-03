Darwin Núñez marca nos acréscimos e Liverpool mantém a liderança no Inglês

Fora de casa, o Liverpool sofreu diante do Nottingham Forest neste sábado (2), mas um gol salvador de Darwin Núñez no último minuto do segundo tempo garantiu os três pontos. A vitória mantém o Liverpool na ponta da competição.

Com 63 pontos, o Liverpool não pode ser alcançado nesta rodada pelo Manchester City (59), que enfrenta o United no clássico marcado para este domingo (3), às 12h30 (de Brasília).

O QUE ACONTECEU

A primeira etapa foi de muita marcação e erros das duas equipes. O Liverpool só teve uma finalização nos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, o Liverpool pressionou muito mais, mas seguiu pecando nas finalizações.

Por sua vez, o Nottingham Forest assustou o adversário, principalmente nos contra-ataques.

Nos acréscimos, o brasileiro Murillo quase marcou de cabeça, mas o goleiro Kelleher fez uma grande defesa e salvou o Liverpool.

No lance seguinte, a zaga do Forest deixou Darwin Núñez, que desviou o cruzamento de Mac Allister e fez, de cabeça, o gol da vitória.