DARUMAS lançam single e vídeo de “La Llamada”

Aposta da Sony Music Latin, e representada pela Som Livre no Brasil, a Banda latina DARUMAS se apresenta no palco Supernova no Rock In Rio 2024, no dia 20 de setembro, e dentro do repertório “La Llamada”, single acompanhado de videoclipe está disponível nas plataformas do grupo.

Formado pelo trio de artistas Aldana Aguirre (Argentina), Ceci Leon (Cuba/Estados Unidos) e Vedala Vilmond (Haiti/Chile), o grupo mescla o funk latino-americano ao pop, gênero que fala todos os idiomas, e se prepara para primeira apresentação no Brasil, no maior festival de Rock do país.

Para o repertório, o trio ainda levará o álbum que inaugurou a carreira da banda e chegou às plataformas de streaming em 17 de maio: “Daruma” . Acompanhado de 7 músicas, o álbum traz o lead single “Daruma”, as outras faixas são “Mago”, “Coleccionista”, “Cero de Cien”, “La Llamada”, “Candy” e “Qué Suerte”.

Sobre Darumas

Darumas é formada por Aldana Aguirre, baixista argentina que já dividiu o palco com artistas como Karol G, Luis Fonsi e Fonseca. Ceci Leon é uma cantora de Miami com raízes cubanas e que aponta seu som para o R&B e também cativa o público com suas habilidades na guitarra, com misturas de melodias e riffs ardentes. Já Vedala Vilmond, a voz central do grupo, nasceu no Haiti e mora no Chile. O mosaico de influências culturais e estilos musicais envolvidos na banda promete uma experiência musical criativa e envolvente.

Para a gravação do single e do primeiro álbum, a banda assinou contrato com a Sony Music Latin, com a Walter Kolm Entertainment para gerenciamento de carreira, com a TBA Agency para turnês e com a FRAZES CREATIVE para publicidade.