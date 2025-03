Dark Outlaw Games: novo estúdio da Sony ainda em fases iniciais

A Dark Outlaw Games, o mais recente estúdio da Sony, foi oficialmente anunciado durante um episódio do Bonus Podcast do canal The Jeff Gerstmann Show. Sob a liderança de Jason Blundell, conhecido por seu trabalho no aclamado modo Zombies da série Call of Duty, o estúdio ainda não revelou informações concretas sobre seus projetos futuros.

Blundell, que deixou a Activision e a Treyarch em 2020, tem um histórico significativo na indústria dos games. Ele atuou como produtor em títulos renomados como Black Ops e ocupou cargos de destaque na direção de design e produção em diversas campanhas e modos de jogo da franquia Black Ops. Em suas declarações sobre a nova empreitada, Blundell expressou entusiasmo pela oportunidade de criar um estúdio sob a bandeira do PlayStation Studios.

“Tive a incrível oportunidade de criar um novo estúdio dentro do PlayStation Studios para a Sony. O estúdio se chama Dark Outlaw. E então a Dark Outlaw Games tem trabalhado nas sombras por um tempo; quando tivermos algo para compartilhar, nos revelaremos ao público”, afirmou Blundell em uma entrevista citada pelo site Gematsu.

Em relação ao desenvolvimento do primeiro jogo do estúdio, os detalhes permanecem escassos. Blundell mencionou que a equipe está em processo de expansão e que o foco está na construção de uma dinâmica coesa entre os membros da equipe e no teste de ideias. “Não vou comentar exatamente o que estamos fazendo, mas é importante que todos se unam e que testemos nossas suposições sobre o que funciona ou não”, disse ele, ressaltando sua experiência como programador.

Antes de assumir o comando da Dark Outlaw Games, Blundell foi um dos co-fundadores da Deviation Games, um estúdio que infelizmente encerrou suas atividades no início de 2024 sem ter lançado seu jogo inaugural. A expectativa agora recai sobre a nova iniciativa da Sony e o que ela poderá trazer para o mercado de jogos.