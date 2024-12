Danton Mello comemora 40 anos de carreira e reflete sobre trajetória

Prestes a alcançar quatro décadas dedicadas à atuação, o ator Danton Mello se prepara para celebrar um marco significativo em sua carreira. Atualmente no elenco da novela “Garota do Momento”, onde interpreta Raimundo, Danton reflete sobre seu percurso artístico e compartilha planos futuros.

Desde o início de sua trajetória na televisão com a novela “A Gata Comeu”, em 1985, Danton Mello tem demonstrado paixão pelo ofício. Ele relembra o incentivo crucial recebido de sua mãe, Selva Aretuza Figueiredo Melo, que faleceu este ano. “Nossa mãe acreditou no nosso potencial e nos levou de Minas Gerais para São Paulo em busca de oportunidades melhores”, afirma o ator, destacando o apoio familiar como essencial para suas conquistas.

O ator também ressalta a influência de seu irmão, Selton Mello, em sua escolha profissional. “Eu me inspirei muito nele“, diz Danton. Hoje, vê seu irmão brilhar nos cinemas com “Ainda Estou Aqui”, enquanto ele mesmo conquista o público televisivo com seu papel atual.

Danton não apenas celebra a carreira sólida como também valoriza as lições da vida prática, considerando-a sua verdadeira escola. Apesar de não ter cursado uma faculdade formal de artes cênicas, orgulha-se das experiências acumuladas ao longo dos anos.

Com seus 50 anos se aproximando, Danton expressa gratidão por tudo que viveu e ainda anseia por continuar emocionando o público. “Sinto-me mais jovem do que nunca e quero seguir contando histórias”, declara ele.

Vida Pessoal e Desafios da Distância

Casado com Sheila Ramos desde 2017, Danton vive uma relação que desafia a geografia. Morando atualmente no Rio de Janeiro para as gravações, enquanto Sheila permanece em São Paulo, ele reflete sobre a dinâmica do casamento à distância. O casal mantém a união forte graças à compreensão mútua e ao hábito da ponte aérea que sempre fizeram parte de suas vidas.

Ademais, a distância não é novidade para Danton no âmbito familiar. Suas filhas, Luisa e Alice Mello, residem nos Estados Unidos há uma década. Apesar da saudade constante, ele reconhece o valor da independência delas e menciona os ensinamentos da mãe como fundamentais nesse processo.

Emocionado ao recordar a mãe, Danton revela: “Ela nos ensinou que filhos são para o mundo e essa lição me ajudou a deixá-las partir.” O ator demonstra orgulho das conquistas das filhas e espera ter transmitido a coragem que herdou.

Enquanto avança na carreira e enfrenta os desafios pessoais, Danton Mello continua sendo uma presença marcante na cena artística brasileira. O compromisso com a arte e com seus entes queridos permanece inabalável, refletindo um legado construído com dedicação e amor pela atuação.