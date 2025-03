Daniele Hypólito atende Big Fone e ganha poder decisivo

Na manhã deste domingo, (9), a ginasta Daniele Hypólito foi a sortuda que atendeu ao Big Fone, um dos momentos mais aguardados da semana no Big Brother Brasil. Com isso, ela obteve um “benefício” exclusivo, que garante acesso à Loja Secreta, onde poderá escolher um poder que influenciará diretamente a formação do próximo Paredão.

Instruções para o poder de Hypólito

O apresentador Tadeu Schmidt, no programa do dia 8, explicou aos telespectadores que o participante que atendesse ao Big Fone teria a oportunidade de conquistar esse benefício. No entanto, Daniele Hypólito ainda não recebeu todos os detalhes sobre o que isso implica e deverá aguardar instruções da produção ao longo do jogo para compreender a totalidade de seu novo poder.

O poder decisivo na Loja Secreta

Dentre as opções disponíveis na Loja Secreta, destaca-se o Poder Supremo, que foi oferecido em edições anteriores do BBB e é considerado uma das vantagens mais significativas para os participantes, podendo mudar os rumos do jogo.

Paredão e liderança

A formação do Paredão está marcada para ocorrer nesta noite, com Maike ocupando a liderança desta semana. Informações indicam que ele já manifestou sua intenção de indicar o brother Vinícius como alvo, o que pode gerar novas movimentações dentro da casa.