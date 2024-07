Daniela Vitória vence etapa de Campo Limpo da CBX São Paulo Street Power

Neste domingo (30), uma das maiores promessas da modalidade street nacional, Daniela Vitória, de apenas 15 anos, foi a grande vencedora da etapa de Campo Limpo da CBX São Paulo Street Power e garantiu vaga nas finais do evento, que terá como premiação viver uma experiência única nas Olimpíadas de Paris.

O CBX São Paulo Street Power é um evento que reúne mais do que competições de alto nível de skate, basquete 3×3 e breaking, celebrando a cultura urbana, visando democratizar o esporte e revelar novos talentos para o mundo. Os melhores atletas/equipes de cada categoria, terão o direito de viajar para a Casa Brasil nos Jogos Olímpicos para vivenciar a cultura francesa e imergir na atmosfera inigualável do maior evento esportivo do mundo, além de ser uma vitrine para mostrarem seus talentos.

Uma das favoritas para conquistar essa vaga, Daniela Vitória é a única skatista do norte do país e com descendência indígena a competir na elite do skate nacional. Atualmente, figura a 12º colocação da modalidade street do STU National, o principal circuito brasileiro de skate, além de fazer parte da seleção brasileira de skate júnior.

A grande final será realizada no dia 09 de julho, no Complexo Esportivo Baby Barioni, em São Paulo, e Dani já está garantida. A próxima etapa será disputada em Caraguatatuba, no dia 04 de julho.