Daniela Mercury marca sua estreia no Furdunço em Salvador com novo Trio de Carnaval

Salvador se prepara para um dos eventos mais aguardados do pré-carnaval, o Furdunço, que neste ano contará com a participação especial de Daniela Mercury. A renomada artista, que celebra quatro décadas de carreira e a efervescente Axé Music, está programada para animar a festa de rua no domingo, 23 de fevereiro, com início às 20h. O percurso terá início no Clube Espanhol, localizado em Ondina, e seguirá até o icônico Farol da Barra, dentro do Circuito Orlando Tapajós.

A estreia de Daniela no Furdunço não é a única novidade para este carnaval. A cantora também apresentará seu novo trio, intitulado ‘Axé’, a partir do dia 27 de fevereiro, na capital baiana. Os foliões terão ainda a oportunidade de desfrutar da performance da artista durante o tradicional Bloco Crocodilo no domingo de carnaval, 2 de março. Além dessas aparições, Daniela se comprometeu a liderar mais quatro dias de festa na cidade.

Em entrevista ao site Alô Alô Bahia, a cantora expressou sua empolgação: “Um momento único que dará início ao meu carnaval em todo país. Não deixarei pedra sobre pedra”, declarou, demonstrando sua determinação para fazer uma estreia memorável no Furdunço.

Os fãs da artista em São Paulo também terão duas oportunidades para vê-la ao vivo neste carnaval. No dia 1° de março, ela participará do Bloco do TikTok no Parque Ibirapuera e, em 9 de março, encerrará as festividades na Rua da Consolação com a Pipoca da Rainha, evento que celebra uma década em 2025.

No Furdunço, além de Daniela Mercury, outros grandes nomes da música baiana estarão presentes para agitar os foliões, como BaianaSystem, Babado Novo, É O Tchan e Olodum, entre muitos outros artistas que prometem uma celebração vibrante e inesquecível.