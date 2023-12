Daniela Mercury convida Olodum para o CarnaUOL 2024

O pré-carnaval mais aguardado de São Paulo, CarnaUOL 2024, terá Daniela Mercury como uma das atrações mais esperadas. Levando a Bahia para o palco e tornando o festival ainda mais carnavalesco, a Rainha do Axé convidou a banda Olodum para participar de seu show.

A 9ª edição do CarnaUOL acontecerá no dia 27 de janeiro no Allianz Parque e espera receber mais de 21 mil pessoas. Além da excelente infraestrutura, o espaço conta com localização privilegiada, estando próximo à estação de metrô, terminal de ônibus e vias importantes da capital.

Com sede no Pelourinho, no coração do centro histórico de Salvador, a banda Olodum já faz parte da cultura brasileira e é conhecida por produzir samba-reggae com elementos da música afro-brasileira e caribenha. Fundada em 1979, o grupo traz mensagens de conscientização social e luta contra o racismo em suas canções, além de apresentações que embalam o público.

Com a participação de Olodum, a cantora Daniela Mercury levará o melhor show de Axé para a capital paulista e aquecerá os foliões para o Carnaval de 2024, mostrando toda a energia contagiante da Bahia.

O line-up do CarnaUOL contempla diversos gêneros musicais, como Pop, Sertanejo, Forró, Axé, e Funk, e tem outros grandes nomes confirmados, como Maiara e Maraisa, Joelma, Gloria Groove, Banda Eva, Bárbara Labres e Monobloco.

Os ingressos para a 9ª edição do CarnaUOL já estão à venda a partir de R$100 no primeiro lote e podem ser adquiridos no link pela Ingresso.com, a ticketeira oficial do evento.

Para mais informações, acesse o link.

Serviço:

Festival CarnaUOL 2024

18+

Data: 27 de janeiro

Local: Allianz Parque – São Paulo

Primeiro lote: a partir de R$100

Mais informações: www.uol.com.br/carnauolsp