Daniela Boaventura deixa ESPN e se junta à FlaTV

A renomada jornalista Daniela Boaventura, conhecida por sua atuação na ESPN, confirmou sua saída dos canais Disney nesta terça-feira (11). A partir de agora, ela integrará a equipe da FlaTV, o canal oficial do Clube de Regatas do Flamengo.

Com esta mudança, Daniela deixará sua posição como apresentadora do programa ESPN FC, que vai ao ar no final da tarde. Até o momento, a Disney não se pronunciou sobre quem assumirá o programa em seu lugar.

Boaventura foi parte da Disney desde 2013, iniciando sua carreira como repórter. Seu talento a levou a conquistar destaque como apresentadora no programa Central Fox. Após a fusão das emissoras em 2020, ela se tornou uma das principais vozes da ESPN, apresentando os programas F90 e ESPN FC.

Antes de sua passagem pela ESPN, Daniela também teve experiências relevantes em outros veículos de comunicação, incluindo TV Brasil, Esporte Interativo e Record.

O Flamengo tem demonstrado um forte investimento em sua programação própria. Recentemente, o clube anunciou a contratação do narrador João Guilherme, reforçando sua estratégia para atrair mais espectadores e expandir sua audiência.