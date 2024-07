Daniel Serra lidera sexta-feira de treinos da Stock Car em Goiânia

Daniel Serra terminou a sexta-feira (26/07) que abriu a programação de pista da sexta etapa da temporada 2024 da Stock Car Pro Series como o mais rápido do dia. O piloto da Eurofarma RC aproveitou a melhor performance do carro nos minutos finais do treino livre 2 e virou 1min26s526 na 16ª e última passagem na pista de 3.835 metros do Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, que neste domingo completará 50 anos da sua inauguração. Em sessão muito equilibrada, que teve 25 pilotos no mesmo segundo, Daniel foi seguido por Felipe Massa (TMG Racing), que ficou 0s082 atrás. E o pentacampeão Cacá Bueno foi o terceiro mais rápido com o carro #0 da KTF Sports. Os três mais rápidos do dia fizeram seus respectivos tempos com Chevrolet Cruze.

Duda Bairros/Stock Car – Tricampeão, Daniel Serra foi o autor da volta mais rápida da sexta-feira

Pela manhã, período em que a temperatura ambiente estava um pouco mais amena, Vitor Baptista registrou 1min27s216 e colocou seu Toyota Corolla #120 na frente. O tempo, registrado já nos minutos finais da sessão, desbancou Guilherme Salas (Chevrolet Cruze da KTF) da ponta em 0s180. Foi do jundiaiense, aliás, a maior velocidade final registrada no treino livre 1: 250,6 km/h, aferidos no fim da reta dos boxes.

Único a vencer duas vezes na temporada 2024 até agora, Gaetano Di Mauro foi o terceiro com o Chevrolet Cruze #11 da Cavaleiro Sports, seguido por Rafael Suzuki (Cruze da TMG Racing), que foi venceu a corrida sprint que abriu o campeonato, exatamente em Goiânia, no início de março. O top-5 foi completado por Gianluca Petecof com o Corolla #101 da Full Time Sports.

Líder do campeonato e irmão de Vitor Baptista, Felipe Baptista finalizou a manhã com o sétimo melhor tempo: 1min27s777, registrado com o Corolla #121 da Crown Racing. Aos 21 anos, o segundo piloto mais jovem do grid colocou-se entre dois grandes da Stock Car: Thiago Camilo (Ipiranga Racing) foi o sexto e o tricampeão Ricardo Maurício (Eurofarma RC), oitavo. Outros dois vencedores em Goiânia, Allam Khodair (Blau Motorsport) e Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports) completaram a relação dos dez mais rápidos.

A segunda sessão do dia, com a temperatura ambiente beirando os 30ºC, foi igualmente movimentada. Felipe Baptista liderou a tabela de tempos para o primeiro grupo de pilotos ao registrar 1min26s743, seguido de perto por Rafael Suzuki, e manteve a liderança até os minutos finais do treino, quando os competidores do G2 deixaram os boxes para buscar as voltas mais rápidas do dia.

Naquele momento, o treino teve dois líderes novos. O primeiro deles foi Felipe Massa, segundo colocado na corrida principal disputada em Goiânia no início da temporada. O ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1 e competidor da TMG Racing na Stock Car cravou 1min26s608. Segundos depois, o pentacampeão Cacá Bueno subiu para segundo, com 1min26s728. Até que Daniel Serra fechou a fatura e, na sua última volta, colocou o Chevrolet Cruze #29 da Eurofarma RC no topo da tabela de tempos da sessão e da sexta-feira no Planalto Central.

Ao falar sobre a performance desta tarde, Daniel Serra ressaltou a evolução do carro em relação à primeira sessão do dia, quando concluiu em 15º lugar. “É sempre muito bom começar na frente. Hoje tivemos um treino livre 1 um pouquinho conturbado, mas fizemos muita coisa e creio que encontramos o caminho certo nesta tarde. O carro se comportou bem também. Mas o que vale mesmo é amanhã, vamos ver como vai ser quando tudo estiver valendo mesmo. Goiânia é sempre quente: estamos em julho, e está um calorzão aqui. Mas é a mesma coisa para todo mundo, e essa é a previsão para a sequência do fim de semana”, salientou.

Tem corrida neste sábado — Em fim de semana festivo e de muita velocidade em Goiânia, onde aceleram também a Stock Series e o BRB Fórmula 4 Brasil, a Stock Car Pro Series acelera neste sábado pela manhã com a classificação que vai definir o grid de largada das duas provas da etapa, a partir de 11h25, enquanto a visitação aos boxes acontecerá às 12h40. A corrida sprint, com 30 minutos mais uma volta de duração, está marcada para começar às 15h30.

A programação do GP Chevrolet traz uma nova visitação aos boxes, momento em que o fã pode conhecer de perto seu ídolo, ver os carros que vão acelerar na pista e até ganhar brindes, a partir de 11h40. E a prova principal que marcará a conclusão da etapa, com 50 minutos mais uma volta de duração, terá largada às 14h.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band (TV aberta), SporTV (canal por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Motorsport.tv Brasil no YouTube, canal do site Grande Prêmio no YouTube, canal da Tribo do Gaules na Twitch, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.

Stock Car Pro Series, temporada 2024

Etapa 6, GP Chevrolet, Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna

Treino livre 1

1º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min27s216

2º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min27s396

3º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min27s624

4º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min27s656

5º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min27s659

6º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min27s761

7º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min27s777

8º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min27s844

9º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min27s895

10º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min27s918

11º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min27s973

12º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min28s023

13º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min28s043

14º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min28s060

15º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min28s075

16º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min28s106

17º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min28s133

18º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min28s244

19º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min28s408

20º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min28s427

21º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min28s441

22º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min28s485

23º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min28s508

24º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min28s577

25º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min28s648

26º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min28s828

27º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min28s941

28º – Raphael Teixeira (RTX Racing/Chevrolet Cruze), 1min31s081

Treino livre 2

1º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min26s526

2º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min26s608

3º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min26s728

4º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min26s743

5º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min26s781

6º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min26s810

7º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min26s837

8º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min26s841

9º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min26s877

10º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min26s884

11º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min26s909

12º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min26s922

13º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min26s940

14º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min26s984

15º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min26s988

16º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min27s045

17º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min27s051

18º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min27s127

19º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min27s131

20º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min27s155

21º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min27s178

22º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min27s219

23º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min27s261

24º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min27s299

25º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min27s306

26º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min27s786

27º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min28s364

28º – Raphael Teixeira (RTX Racing/Chevrolet Cruze), 1min30s150

Programação do fim de semana

Sexta-feira, 26 de julho

14h25 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

15h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

Sábado, 27 de julho

09h00 – Stock Series – Treino Livre 3

10h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

11h10 – Stock Series – Classificação

11h25 – Stock Car Pro Series – Classificação

12h40 – Visitação aos Boxes

13h55 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

15h30 – Stock Car Pro Series – GP Chevrolet – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

16h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

Domingo, 28 de julho de 2024

08h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

10h10 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

10h50 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

11h40 – Visitação aos Boxes

14h00 – Stock Car Pro Series – GP Chevrolet – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)