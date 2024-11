Daniel Córdoba destaca os resultados do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades

O vereador Daniel Córdoba (PSD) destacou os resultados do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC), que apontaram São Caetano do Sul como a cidade mais sustentável do Brasil entre os municípios com mais de 10 mil habitantes. O município atingiu a pontuação de 64,03, integrando uma seleta lista de municípios (menos de 2% do país) classificados como de alto desenvolvimento.

O estudo considera o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU pelos 5.570 municípios brasileiros. Na classificação geral, São Caetano figura em oitavo lugar, sendo a única cidade localizada em região metropolitana entre as 10 mais bem colocadas. A cidade também obteve classificação de alto desenvolvimento em áreas como saúde de qualidade, educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo responsáveis, além de paz, justiça e instituições eficazes.

Para Daniel Córdoba, esse resultado demonstra o compromisso da Prefeitura com a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável. “Esse resultado é reflexo do trabalho sério e comprometido da administração municipal, que investe constantemente em políticas públicas voltadas para o bem-estar da população e a preservação do meio ambiente”.

O parlamentar também ressaltou a importância dos indicadores de segurança e justiça, como a baixa taxa de homicídios, que colaboram para uma cidade mais justa e segura. “Esses números nos enchem de orgulho, refletem a união de esforços e a visão de um futuro mais equilibrado para todos, e nos motivam a trabalhar cada vez mais por uma cidade melhor”, concluiu Córdoba.