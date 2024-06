Daniel Córdoba celebra o sucesso do Portal do Emprego de São Caetano

Fomento da economia por meio da geração de emprego e renda é uma das frentes de trabalho do vereador Daniel Córdoba (PSD), autor do Projeto de Lei, no ano de 2018, que deu origem ao Portal do Emprego, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação (Sedeti) de São Caetano do Sul.

O parlamentar celebrou o sucesso do Portal do Emprego, que desempenha um papel crucial na promoção da atividade remunerada, no fortalecimento da economia local e na melhoria da qualidade de vida da população, ao facilitar o acesso a oportunidades de trabalho significativas e adequadas às habilidades dos candidatos.

“O Portal do Emprego se tornou uma grande realidade, com inúmeras vagas disponíveis diariamente em um sistema totalmente gratuito”, comemorou. “Criar esse elo entre candidatos e empresas é uma corrente do bem com foco na geração de emprego, renda e no desenvolvimento econômico de São Caetano do Sul”, disse o vereador.

O parlamentar ressaltou a importância de políticas públicas para a geração de trabalho e renda. “O poder público tem uma posição fundamental na criação de um ambiente econômico favorável ao crescimento e à geração de empregos, através de políticas que estimulem o investimento, capacitem a mão de obra, promovendo um desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo”, complementou Córdoba.

O Portal do Emprego é totalmente gratuito, tanto para o cidadão em busca de recolocação quanto para as empresas que ofertam vagas de emprego. Todo o serviço é gerenciado pela Sedeti.

As vagas podem ser consultadas no site: https://portaldoempregosaocaetanodosul.tweezer.jobs/