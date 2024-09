Dani Stolai apresenta o melhor da Serra Gaúcha em evento de alto padrão

A 1ª edição do “Baby Beef Jardim Experience”, realizada entre 29 e 31 de agosto em Gramado, superou todas as expectativas. Promovido pelo renomado Baby Beef Jardim, o evento reuniu empresários do ABC paulista em um encontro que contou com cenários deslumbrantes na Serra Gaúcha, onde luxo e exclusividade foram os protagonistas. No centro dessa experiência, esteve a carismática apresentadora Dani Stolai, que trouxe seu charme e expertise para o encontro, que combinou luxo, cultura e experiências exclusivas.

Durante os três dias de evento, a apresentadora conduziu entrevistas exclusivas no Castelo Saint Andrews, o único hotel de montanha do Brasil e membro do renomado grupo Relais & Châteaux. As gravações feitas para o seu programa “All Inclusive” capturaram o melhor da região, destacando a beleza e a exclusividade do destino para seu público. Além das entrevistas, Dani guiou 18 casais em um tour por alguns dos pontos turísticos mais emblemáticos e luxuosos da região, como Cristais de Gramado, Geo Museu, Skyglass e Vinícola Ravanello, proporcionando aos participantes uma imersão inesquecível nas belezas e na cultura da Serra Gaúcha.

“Foi uma honra fazer parte de mais um evento realizado pelo Luiz Américo, o visionário por trás do Baby Beef Jardim. Neste encontro, foi possível explorar uma diversidade de atrações e experiências que a Serra Gaúcha proporciona, combinando elegância, cultura e momentos inesquecíveis. Cada detalhe foi planejado com muito cuidado, e poder compartilhar essa experiência com os presentes e em breve com todo público é realmente gratificante”, comenta Dani Stolai.

As matérias gravadas durante o evento serão exibidas no canal oficial de Dani Stolai no YouTube (https://www.youtube.com/@danistolai) ou na Live TV, 609 Vivo e 526 Claro TV, a partir do dia 12 de setembro, às 22h, garantindo que cada detalhe dessa experiência luxuosa seja compartilhado com seu público.