Dançarinos da alegria: Artistas oferecem aulas de dança gratuitas para a população paulista

Em uma cidade tão diversa e vibrante como São Paulo, iniciativas culturais têm ganhado cada vez mais a preferência da população. De acordo com a pesquisa “Viver em São Paulo: Cultura na Cidade”, realizada pela Rede Nossa São Paulo em parceria com o Ibope Inteligência, a realização de atividades em centros culturais está no topo das mais escolhidas entre os paulistanos.

Já que a procura é alta, o projeto “Identidade em Movimento” (IDM) – grupo de dançarinos e agitadores culturais que facilitam o acesso da população à arte e cultura através da dança – passou a oferecer, de forma itinerante, aulas gratuitas de danças urbanas em centros culturais. O grupo já esteve na Casa de cultura Freguesia do ó, Casa de cultura Tremembé, Casa de cultura Brasilândia, Céu Paulistano e, atualmente, ministra aulas de dança no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (CCJ), localizado na Vila dos Andrades, zona norte da cidade.

O projeto surgiu da necessidade de promover mais ações culturais para a população, oferecendo oportunidades para jovens e adultos se expressarem artisticamente e se conectarem com a cultura de rua. A iniciativa tem como objetivo não só ensinar a dança como arte, mas também servir de palco para descoberta de novos talentos.



“O objetivo das aulas é repassar nosso conhecimento da dança para que outras pessoas se apaixonem por essa arte e possam se profissionalizar na área também. Além disso, dançar é uma atividade física que ajuda a cultivar uma boa saúde mental e bem estar”, explica Carlos Eduardo Pinto, diretor, dançarino e produtor do projeto.

O repertório musical que embala as aulas vai desde o pop nacional e internacional até beats de breaking, waacking e freestyle. Diferente de uma simples aula de coreografia, o IDM foca no ensino das técnicas de dança, desde os passos básicos até os mais avançados, sempre incentivando a criatividade e a expressão pessoal.

Para se inscrever nas aulas que ocorrem às quartas e sextas-feiras no CCJ, basta comparecer ao local com algum documento e realizar a inscrição. Para saber mais, os interessados podem enviar uma mensagem direta no Instagram oficial do projeto IDM.OFICIAL



Serviço: Oficina de dança de rua do grupo IDM