Dança em cadeira de rodas leva arte e conscientização à estação Tatuapé

Nesta terça-feira (3/12), Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, apresentações de dança em cadeira de rodas na estação Tatuapé (Linha 3-Vermelha) do Metrô vão celebrar a arte em todas as suas formas. Serão três performances do grupo Solidaridance às 18h30, 19h e 19h30. O evento faz parte do projeto “Por Onde Passam Rodas”, que visa sensibilizar a população sobre a mobilidade urbana e a inclusão por meio da arte em espaços públicos.

A ação é uma forma de destacar a infraestrutura e o apoio necessário para pessoas com deficiência terem mais autonomia em seus trajetos. Tudo isso pode ser visto diariamente nas estações do Metrô que promove a acessibilidade e serviços pioneiros, auxiliando ou monitorando o trajeto de quase duas mil pessoas com deficiência todos os dias em suas 63 estações nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. Essa infraestrutura abrange elevadores, rampas, pisos e faixas táteis, assentos preferenciais e sinalizações em braile.

A Companhia investe em campanhas educativas que reforçam o uso seguro das escadas rolantes, o acesso preferencial aos elevadores e o respeito às normas de acessibilidade. Há também iniciativas como o Posto de Atendimento à Pessoa com Deficiência, na estação Tatuapé, que oferece suporte como pequenos reparos em cadeiras de rodas e bengalas, além de orientações especializadas. A estação também abriga a Sala Sensorial, projetada para acolher pessoas autistas e neurodivergentes durante crises sensoriais, proporcionando conforto acústico e visual. O Espaço Maternidade, por sua vez, é um ambiente dedicado a gestantes e mães com bebês, oferecendo infraestrutura acolhedora para cuidados e descanso.

Todos os funcionários da operação recebem treinamentos anuais para atender a diversos públicos, incluindo pessoas com deficiências visuais, auditivas, além dos transtornos não aparentes como o TEA (Espectro Autista) e TDAH (Déficit de Atenção e Hiperatividade). Além disso, o Metrô promove visitas táteis para deficientes visuais, campanhas educativas e mantém parcerias com instituições de reabilitação. Esses esforços foram reconhecidos por prêmios como o Selo de Direitos Humanos e Diversidade e o prêmio da União Internacional dos Transportes Públicos (UITP), bem como o melhor transporte público da cidade, segundo pesquisas de opinião.