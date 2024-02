Dança Charme ganha primeiro curso de capacitação profissional

Os charmeiros e as charmeiras que desejam fazer da sua arte profissão e profissionais em busca de mais conhecimento para se destacar no mercado de trabalho agora têm uma grande oportunidade: estão abertas as inscrições para o Curso de Capacitação para Instrutor de Dança Charme. As vagas são limitadas.

A iniciativa é fruto da parceria com o projeto Rio Charme Social, que acontece no Viaduto de Madureira, com direção de DJ Michell e coordenação de Eduardo Gonçalves, oferecendo oficinas gratuitas de Dança Charme de segunda a sábado. De acordo com o professor e coreógrafo Marcus Azevedo, idealizador e diretor do curso e uma das maiores referências em Cultura Charme no Brasil, a ideia surgiu de uma imensa procura de pessoas não apenas do Rio, mas também de diferentes partes do país.

“A profissionalização da Dança Charme é mais do que uma necessidade. Ela é essencial para a sua valorização, preservação e promoção. O objetivo do curso é unificar, profissionalizar e gerar oportunidades a dançarinos de Dança Charme, preparando-os para o mercado de trabalho, capacitando-os para serem grandes profissionais para uma das linhas de dança de maior procura dos últimos anos”, explica o professor e coreógrafo Marcus Azevedo, idealizador e diretor do curso e uma das maiores referências em Cultura Charme no Brasil.

No curso, que será realizado de forma presencial, os alunos terão acesso a métodos pedagógicos, ensino teórico, histórico e prático da Dança Charme, material de apoio, playlists de aulas temáticas e certificado de conclusão. Além disso, poderão estagiar no Rio Charme Social. As aulas serão no Viaduto de Madureira, palco maior e símbolo da Cultura Charme.

As aulas serão realizadas nos dias 02 e 03 de março, sábado e domingo, das 13h às 17h30, ministradas por Marcus Azevedo.

Símbolo da Cultura Urbana

A Dança Charme é o nome dado à sequência de passinhos sociais que os charmeiros executam enquanto ouvem um Charme (R&B Contemporâneo ou Neo Soul) que o DJ toca nos Bailes Black do Rio. Com a popularidade desta dança no fim dos anos 80, o termo “Passinho de Charme” se popularizou e nos últimos anos o termo “Dança Charme” vem se aplicando nas salas de aula, em academias fitness, salas de dança, projetos sociais, festas, eventos e até em grupos ou companhias profissionais de dança. Desde então, a procura por capacitação e profissionalização neste novo segmento aumentou e se tornou fundamental para o seu fortalecimento.

Em 2013, a Prefeitura do Rio de Janeiro declarou o Baile Charme do Viaduto de Madureira Bem Cultural de Natureza Imaterial da Cidade.

O Charme transformando vidas

Coreógrafo, dançarino e produtor cultural, Marcus Azevedo foi o responsável e escritor do projeto para regulamentação da profissão de artista dançarino de Dança Charme no Sindicato de Profissionais de Dança do Estado do Rio de Janeiro (SPDRJ), e que percebeu a necessidade de criar um curso no qual dançarinos dos Bailes, instrutores de outras danças acadêmicas, urbanas, fitness e estudantes pudessem estudar, profissionalizar e serem reconhecidos como uma classe também.

Azevedo também é idealizador da primeira companhia profissional de Dança Charme do Brasil, a Dança Charme & Cia., assim como os Originais do Charme (cia de dança composto de dançarinos acima de 45 anos dos bailes), que, juntamente com Eduardo Gonçalves, seguem em apresentações com espetáculos em teatros por todo estado do Rio de Janeiro.

“Valorizamos, em primeiro lugar, o bem-estar das pessoas. A dança traz essa sensação e sua prática diária além de fazer bem para a alma, promove benefícios à saúde, conscientização das pessoas com seu corpo e sua autoestima. Quanto mais profissionais compromissados com esses valores, melhor serão as aulas”, destaca Azevedo.

Para saber mais informações e se inscrever no curso, acesse https://abre.ai/iXw6