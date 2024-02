Damo Suzuki, antigo líder da banda alemã Can, morre aos 74 anos

Líder da banda Can no início dos anos 1970, o cantor Damo Suzuki morreu aos 74 anos. A informação foi divulgada no perfil do músico no Instagram. Nascido no Japão, Suzuki (cujo nome de batismo era Kenji Suzuki) entrou para a banda depois que seus fundadores, Jaki Liebezeit e Holger Czukay, o viram tocando em um bairro boêmio de Munique —o grupo havia acabado de perder seu vocalista original, o americano Malcolm Mooney.

Suzuki havia sido diagnosticado com câncer de cólon em 2014. A primeira vez em que a doença havia sido detectada em seu organismo foi quando o músico tinha apenas 33 anos. As causas de sua morte não foram divulgadas.

“É com grande tristeza que temos que anunciar o falecimento de nosso maravilhoso amigo Damo Suzuki, ontem, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024”, diz o post no Instagram. “Sua energia criativa sem limites tocou muitas pessoas em todo o mundo, não apenas com o Can, mas também com sua carreira solo. A alma bondosa e o sorriso atrevido de Damo farão falta para sempre.”

A Can foi uma banda de rock experimental fundada na Alemanha dois anos antes da entrada de Suzuki, em 1968. Ela se consolidou como um dos expoentes do movimento krautrock, nome originalmente pejorativo dado às bandas experimentais alemãs surgidas entre o fim dos anos 1960 e a década de 1970.

Com o sucesso dos conjuntos, no entanto, o termo ganhou significado positivo, designando um gênero focado em dissonâncias e ruídos, colagens sonoras e improvisação.

Os membros fundadores do Can, Liebezeit e Czukay, e o guitarrista Michael Karoli, já são falecidos. Entre 1970 e 1973, quando suzuki liderou a banda, foram lançados três de seus álbuns mais conhecidos: “Tago mago” (1971), “Ege bamyasi” (1972) e “Future days” (1973).