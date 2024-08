Daisy Ridley diz ter sido diagnosticada com doença autoimune

Estrela da nova trilogia de “Star Wars”, Daisy Ridley, 32, descobriu ter uma doença autoimune em 2023. O diagnóstico veio após consultar um endocrinologista: síndrome Graves ou Basedow-Graves, um tipo de hipertireoidismo que produz hormônio em excesso. “Foi engraçado, pensei que estava com raiva do mundo, mas acontece que tudo funciona tão rápido que não dá para relaxar”, explicou atriz.

Daisy soube do distúrbio após sentir ondas de calor, fadiga, batimentos cardíacos acelerados, perda de peso e tremores nas mãos. “Pensei: ‘Acabei de desempenhar um papel muito estressante, provavelmente é por isso que me sinto mal'”, contou ela lembrando que tinha acabado de filmar o longa “Magpie”.

Embora a doença de Graves não tenha cura, Daisy Ridley toma remédios diariamente, o que a faz se sentir melhor, e ela teve que se tornar mais rigorosa com sua dieta e exercícios. “Não sou muito rígida quanto a isso, mas no geral cortar o glúten me fez sentir melhor”, disse ela que é vegana.

Ridley também afirmou em uma entrevista para a “Women’s Health” ter incluído em sua rotina atividades como saunas infravermelhas, crioterapia, massagens e acupuntura. Ela também comentou sofrer de endometriose e síndrome dos ovários policísticos. “Estamos todos lutando contra algo que os outros não conseguem ver, e conhecer as pessoas com gentileza, graça e carinho é o máximo que podemos fazer”, disse atriz britânica sobre seus problemas de saúde.