Daisy Jones & The Six no Blue Note São Paulo

No dia 06, o grupo Daisy Jones & The Six se apresenta em duas sessões no Blue Note São Paulo, às 20h e às 22h30. O espetáculo “In Concert Brazil” é a primeira imersão musical brasileira baseada na obra de Taylor Jenkins Reid e série de TV. Um dos maiores ícones do cenário hard rock do Brasil, Ivan Busic, está à frente do projeto ao lado da cantora Nathalia Zukkas e da tecladista Day Oliveira. O repertório conta com canções do The Dunne Brothers, além de hits da trilha sonora original do seriado.

Uma das marcas de música mais valiosas do mundo e love brand para os amantes da boa música, a franquia Blue Note encontrou em São Paulo nova morada a partir da visão de um dos sócios, Luiz Calainho, frequentador assíduo da matriz nova iorquina e que sempre nutriu o sonho de trazer a marca para o Brasil. O espaço acaba de ser eleito como a melhor casa com música ao vivo pelo júri do guia O Melhor de São Paulo, com atendimento 5 estrelas. Desde a abertura, o Blue Note SP recebeu estrelas consagradas, como de Macy Gray, Stanley Jordan, Paulinho da Viola, Maria Rita, Elba Ramalho, Azymuth, Ed Motta e João Bosco. No entanto, a casa também abre as portas para novos talentos e revelações da música brasileira como Xênia França, Ana Cañas, Rael, Agnes Nunes e Tim Bernardes, entre outros.

06/03

22h30: KISS FM – DAISY JONES & THE SIX IN CONCERT BRAZIL

