Daiso Japan inaugura mega loja no Shopping Praça da Moça nesta sexta

O Shopping Praça da Moça, região do ABC Paulista, recebe uma nova grande marca, a Daiso Japan. A inauguração da loja, que já é conhecida pelos artigos de papelaria, utensílios de cozinha, acessórios para pets, alimentos típicos, entre outros itens exclusivos, acontece na próxima sexta-feira, 13/12, a partir das 10h e seguirá celebrando a chegada à cidade de Diadema, onde o mall está localizado, no dia 14/12.

Com aproximadamente 400m², a mega loja conta com uma vasta gama de produtos que refletem a essência da Daiso. Com a novidade, o público poderá contar com a qualidade e os preços acessíveis que caracterizam a marca.

A inauguração no dia 13/12 vai oferecer a degustação do óleo de gergelim da Kadoya e os macarrões instantâneos da Maruchan. O público irá se divertir com uma roleta de brindes da Threebond e poderá tirar fotos com o famoso mascote Koala. No dia seguinte, 14/12, o evento terá um grande encontro de cosplayers, com personagens de animes, a presença de influenciadores digitais, além de brindes exclusivos para os primeiros visitantes.

“A inauguração da loja em Diadema é um marco muito significativo para a Daiso Japan. Estamos entusiasmados em poder compartilhar nossa diversidade de produtos e nossa tradição com mais um público de São Paulo”, comenta Aline Reis, supervisora deo departamento de Marketing da Daiso Japan. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de compras divertida, cheia de surpresas e com preços acessíveis para todos.

“A Daiso Japan é uma marca que tem uma essência oriental que os brasileiros apreciam. Sua chegada vai enriquecer ainda mais o nosso mix de lojas, atraindo, sem dúvida, a atenção e o interesse dos nossos frequentadores”, comenta Renata Paes, gerente geral do Shopping Praça da Moça.

Serviço

Inauguração loja Daiso Japan no Shopping Praça da Moça

Datas: 13/12 e 14/12.

Horário: a partir das 10h.

Sobre o Grupo AD

A AD Shopping, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 43 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto nas capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou, em 2021, a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que facilita a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall. Visite:

www.adshopping.com.br, www.admall.com.br, e www.alugueon.com.br

Sobre a Daiso Japan

Com mais de 50 anos de história, a Daiso Japan foi fundada em 1972 e se tornou uma referência mundial no setor de varejo, oferecendo produtos inovadores e de qualidade a preços acessíveis. A marca está presente em mais de 30 países, conquistando consumidores ao redor do mundo.