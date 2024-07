DAEE participa da 2ª Expo ESG em Piracicaba

O DAEE, órgão gestor dos recursos hídricos no Estado de São Paulo, ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) participará da segunda edição da Expo ESG, de 1º a 4 de agosto em Piracicaba. Com uma intensa programação, o evento terá palestras e painéis com a presença dos principais líderes, especialistas, executivos e jornalistas que debaterão a agenda ESG para hoje e para próximos anos.

Organizado pelo projeto educacional “Stakeholders e ESG” da “FIA Business School”, a Expo ESG contará com 55 especialistas que abordarão em 16 painéis temas como Sustentabilidade Empresarial, desafios na implementação ESG nas empresas, ESG e Economia Circular, Gestão de Pessoas e ESG, Mercado Financeiro na agenda ESG, Liderança Feminina, Agronegócio e o ESG, Mercado de Carbono e Bioeconomia na Amazônia a expectativa é que 30 mil pessoas passem pelo Engenho Central de Piracicaba, edifício-ícone e exemplo de preservação de toda a região.

Entre os palestrantes confirmados estão Carlos Nobre, um dos maiores cientistas e climatologistas do país, Cecilia Seravalli, gerente de ESG da Nestlé, Fabio Coimbra, sócio da PwC, Fabiana Quiroga, diretora de Negócio de Economia Circular da Braskem, Carlos Takahashi, chairman da BlackRock Brasil Gestora de Investimentos, Sonia Consiglio, líder da Rede Ambima de Sustentabilidade, Vivian Broge, vice-presidente de Relações Humanas e Marketing da TOTVS, entre outros.

A estrutura do evento contará com peças feitas de bambu e policarbonato alveolar, além de uso de papel reciclado, e maior uso de luz natural no espaço, proporcionando economia de energia.

“Queremos que a Expo ESG quebre paradigmas, transforme pessoas, impulsione empresas e organizações. Nossa meta é ser o evento de ESG com maior impacto da América Latina, ampliando o debate, promovendo a educação e impulsionando a agenda ESG como catalisadora do desenvolvimento econômico, social e sustentável”, afirma Julli Balani, diretora da Manifesta Eventos, agência realizadora da Expo.

Além dos painéis e workshops, os visitantes poderão conferir nos estandes espalhados pelo espaço as práticas ESG de empresas e entidades. Estudantes do ensino médio poderão participar de oficinas de “design thinking” e propor soluções para problemas reais baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A EXPO ESG terá ainda no sábado uma caminhada PET, com feira de adoção de filhotes, mutirão de vacinação e arrecadação de doações para o Projeto Potinho Cheio, que cuida de animais da cidade. No domingo, ocorre a Corrida ESG, que reverterá todo o valor arrecadado com suas inscrições para causas sociais. A previsão é que a corrida reunirá pelo menos 7 mil corredores o que fará dela o maior evento da categoria no interior do Estado de São Paulo.

2ª Expo ESG Piracicaba

Data: 1º a 4 de agosto

Hora: 8h às 18h30

Local: Parque do Engenho Central de Piracicaba – Av. Dr. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende

Site: Link

Gratuito