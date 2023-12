DAEE inicia obras no Rio Tietê em Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano

A partir desta segunda-feira (18), o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) dará início ao desassoreamento de 44,2 quilômetros do Rio Tietê em quatro municípios do Alto Tietê: Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano. Serão investidos mais de R$ 132 milhões para a execução dos serviços ao longo dos próximos 30 meses.

Os trabalhos devem beneficiar cerca de 1,2 milhão de habitantes na região e fazem parte do Programa IntegraTietê, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). O lote 4, que corresponde a um trecho que vai do córrego Três Pontes, na divisa entre São Paulo e Poá, até o Córrego Ipiranga, em Mogi das Cruzes, não passa por este tipo de serviço há mais de três anos.

A ação visa promover a desobstrução de cursos d’água e melhorar as condições ambientais ao longo dessas áreas específicas e está dividido em três trechos para otimizar a eficácia das operações de remoção de sedimentos e vegetação aquática em diferentes áreas.

O primeiro trecho, abrangendo 16 quilômetros entre a foz do Córrego Três Pontes e a divisa dos municípios de Itaquaquecetuba e Poá, visa retirar aproximadamente 353 mil m³ de sedimentos e 11,5 toneladas de vegetação aquática. Já um segundo trecho, com 14,9 quilômetros, estende-se da divisa de Itaquaquecetuba e Poá até o Ribeirão Taiaçupeba-Mirim, em Suzano, com a remoção prevista de cerca de 315 mil m³ de sedimentos e 7,2 toneladas de vegetação aquática.

Por fim, o último trecho, de 13,3 quilômetros, vai da foz do Ribeirão Taiaçupeba-Mirim, em Suzano, ao Córrego Ipiranga, em Mogi das Cruzes, com a remoção planejada de aproximadamente 282 mil m³ de sedimentos (equivalente a 16,6 mil caminhões basculantes de 17m³ cada).

Na avaliação da Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, os trabalhos de desassoreamento são essenciais para manter o escoamento das águas do Rio Tietê em pontos estratégicos. “A ação fortalece as medidas preventivas de combate às enchentes, o que nos traz resiliência em períodos de chuvas intensas”, explica.

Outros trechos – Atualmente o DAEE realiza a limpeza e desassoreamento de 54 quilômetros do Rio Tietê em pontos estratégicos entre a Barragem Móvel “Cebolão” e a Barragem Edgar de Souza, em Santana do Parnaíba e no trecho entre a Barragem da Penha e a Ponte José Ermírio de Moraes (antiga ponte da Empresa Nitroquímica), na capital. A ação tem um investimento de R$ 183,2 milhões. Outros R$ 106 milhões serão investidos no início de 2024 para o desassoreamento do Rio Tietê no trecho de 11,7 quilômetros, que vai da foz do Córrego Três Pontes – na divisa de São Paulo e Itaquaquecetuba-, até a ponte da Nitroquímica. Todas essas ações fazem parte do Programa IntegraTietê.

Programa IntegraTietê – Anunciado em março deste ano pela Semil, o programa IntegraTietê é uma iniciativa que prevê uma série de medidas de curto, médio e longo prazo em prol do maior rio do Estado. A previsão é que, até 2026, sejam investidos R$ 5,6 bilhões na ampliação da rede de saneamento básico, desassoreamento, gestão de pôlderes, melhorias no monitoramento da qualidade da água, recuperação de fauna e flora, entre outras medidas.