Dados revelam como brasileiros têm utilizado cartão de crédito em 2024

Dados recentes da Serasa Experian apontam que, entre março de 2023 e março de 2024, o consumo médio mensal no cartão de crédito pelos brasileiros foi de R$ 1.416,68. A análise da datatech, se baseia no Cadastro Positivo, que também revelou que o comportamento de consumo é influenciado por fatores como gênero, renda e localização geográfica.

O mês de fevereiro de 2024, por exemplo, se destacou com o maior ticket médio do período, atingindo R$ 1.430,61.

Já em março, houve uma leve queda para R$ 1.416,68, ainda assim, o segundo maior valor do ano. Essas variações estão ligadas a fatores sazonais, como feriados e compromissos típicos de início de ano, que aumentam a demanda por parcelamentos.

Diferenças de consumo e renda entre gêneros

A pesquisa destacou disparidades significativas entre homens e mulheres, pois em março de 2024, os homens registraram um ticket médio de R$ 1.581,13, enquanto as mulheres gastaram, em média, R$ 1.277,26. A renda também influencia diretamente o padrão de gastos.

Quem ganha mais de 10 salários-mínimos gastou, em média, R$ 3.745,67, enquanto os consumidores com renda de até 1 salário-mínimo registraram um ticket médio de R$ 417,51.

Com isso, os dados mostram que as classes de maior renda usam o crédito de forma mais estratégica, enquanto os grupos com menor renda utilizam o cartão para despesas cotidianas.

Dados regionais

Entre as regiões brasileiras, Centro-Oeste e Sul lideraram o consumo com gastos médios de R$ 1.556,80 e R$ 1.499,39, respectivamente. Com a região Norte registrando o menor ticket, R$ 1.231,17.

Sul e Sudeste se destacaram na pontualidade dos pagamentos, com índices de 82% e 81,9%, enquanto o Norte apresentou a menor taxa, 76,3%, evidenciando o impacto das desigualdades econômicas regionais na capacidade de organização financeira.

Outras análises do mesmo levantamento dão conta de diferenças etárias, visto que consumidores com mais de 60 anos apresentaram a maior pontualidade no pagamento com 85,6% das faturas quitadas em dia.

Já entre os jovens de até 25 anos, apenas 61,1% honraram seus compromissos pontualmente.

Deixando clara mais uma vez a relação entre renda e pontualidade, quem ganha mais de 10 salários-mínimos alcançou 92,2% de pontualidade, enquanto consumidores com renda de até 1 salário-mínimo – consequentemente, uma faixa mais nova – ficaram com 70%.

Endividamento e inadimplência

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o índice de endividamento das famílias brasileiras chegou a 78,5% em julho de 2024. Entre os principais tipos de dívida estão o cartão de crédito, carnês de lojas e empréstimos bancários.

Algumas medidas são recomendadas para enfrentar esse cenário, como a renegociação de dívidas, que muitas vezes envolve prazos estendidos e descontos em juros.

Investir em educação financeira ajuda a evitar novos endividamentos, enquanto o uso consciente do crédito, evita parcelamentos longos, considerando alternativas como pagamento à vista/em dinheiro, pesquisa de preços e até adesão de cartão de crédito para negativado.

Mas é preciso deixar clara a necessidade dos brasileiros estabelecerem uma reserva de emergência e o hábito de usar o crédito apenas para imprevistos pontuais.

Sobre o Cadastro Positivo

O Cadastro Positivo é uma ferramenta relevante para entender o comportamento de consumo e avaliar a pontualidade dos pagamentos. Com dados atualizados periodicamente, ele oferece uma visão ampla para o mercado financeiro, permitindo uma oferta de crédito mais alinhada à realidade dos consumidores brasileiros.