Dados e mapas do GeoDiadema ajudam moradores a tomar decisões

O GeoDiadema, plataforma digital com informações e mapas da cidade, foi lançado no início do mês e uma de suas virtudes é a praticidade. Ele informa qual escola ou UBS está mais perto de casa, em quais áreas é possível instalar comércio, onde ficam as feiras, qual o trajeto da linha de ônibus ou repassar dados cadastrais como número predial e área do lote. Tudo informação oficial, 100% confiável.

O GeoDiadema é uma inovação para a cidade. Através dele é possível acessar uma série de informações interativas, podendo o usuário visualizar e explorar dados geográficos por meio de mapas digitais.

O mapa interativo permite ao usuário obter a localização de um imóvel apenas digitando o número de contribuinte ou a inscrição imobiliária, como foi feito na foto 1, e o lote aparece demarcado com o risco azul, junto com as informações sobre ele. Cruzando com outros dados é possível saber se existe equipamento público nas proximidades ou em qual zona ele está.

((vai foto Geo-lote1, com a legenda: Foto 1))

PMD

Ao usar a camada dos equipamentos públicos, como mostra a foto 2, a plataforma indica que o lote abriga a EMEB Cecília Meireles e fornece todas as informações sobre a escola. Outras camadas vão mostrar o zoneamento, áreas de uso e categoria do imóvel.

((vai foto Geo-lote2, com a legenda: Foto 2))

PMD

As ferramentas de análise espacial do mapa interativo também informam sobre medidas de determinadas áreas ou a distância entre dois locais. O GeoDiadema é um recurso online que facilita o acesso e a interação com informações geográficas, e oferece uma compreensão mais detalhada e contextualizada da cidade, ajudando o usuário a tomar decisões de maneira mais assertiva e segura.

Acesse o site em https://geo.diadema.sp.gov.br/portal/apps/sites/#/geodiadema

Acesse o mapa: https://geo.diadema.sp.gov.br/geodiadema/

Dúvida? Acesse o manual do usuário ou entre em contato com a gente pelo e-mail geodiadema@diadema.com.br