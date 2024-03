Dados do Detran-SP mostram crescimento de 10% no número de mulheres com carteira profissional de motorista

Ao contrário do dito popular, que o lugar de mulher não é dirigindo ou ocupando lugares que eram majoritariamente do público masculino, os números do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP)reforçam que elas estão cada vez mais expandindo seus locais de atuação e marcando presença no trânsito paulista. Segundo levantamento da autarquia, o número de mulheres que possuem CNH e exercem atividade remunerada dirigindo aumentou 10%, na comparação de 2022 com este ano. Em 2022, eram 1,39 milhão de mulheres que trabalhavam com registro profissional na carteira de motorista. Já neste ano o total chegou a 1,54 milhão. O total de homens que exercem atividade remunerada saiu de 4,2 milhões, em 2022, para 4,4 milhões neste ano.

O aumento de condutoras do gênero feminino também é perceptível na contabilização de CNHs ativas. Em 2022, dos mais de 23,8 milhões de condutores no Estado de SP, mais de 9,5 milhões eram mulheres. Neste ano, dos 24,7 milhões de condutores habilitados, mais 9,9 milhões são do gênero feminino. Já o total de homens que possuem habilitação passou de 14,3 milhões, em 2022, para 14,8 milhões, em 2024.

Na cidade de São Paulo, o número de mulheres dirigindo também apresenta tendência de crescimento. Em 2022, eram 2.435.625 mulheres com habilitação. Em 2023, eram 2.513.051. E, já no primeiro mês do ano, o Detran-SP contabiliza 2.517.422 de mulheres no trânsito. No gênero masculino, o total de condutores aumentou de 3,7 milhões, em 2022, para 3,8 milhões, em 2024. Na capital paulista, o percentual de mulheres que atuam profissionalmente no trânsito aumentou 6,5%, de 429.509, em 2022, para 457.634, em 2024. Na mesma categoria, também houve aumento de condutores homens que dirigem profissionalmente, passando de 1,27 milhões, no ano retrasado, para 1,32 milhões.

Como registrar a categoria profissional na carteira de habilitação

Para registrar a informação de Exerce Atividade Remunerada – EAR na CNH, o condutor interessado deve ter ou estar se habilitando nas categorias B ou AB. Se for habilitado apenas na categoria A (moto), deve ter a habilitação há no mínimo dois anos e aprovação no curso/exame de motofrete ou mototáxi, além de ter 21 anos completos. Ao solicitar a inclusão da EAR, o condutor de qualquer categoria deve realizar exame de avaliação psicológica.

(Veja onde fazer os cursos: https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/

cidadao/educacao/fichaservico/cursos).

A solicitação da inclusão da EAR na CNH é realizada pelo site do Detran-SP (https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/habilitacao/fichaservico/atividadeRemunerada/563c82e5-98f8-4cb1-98fa-2ce25217a08e/#modal ) com acesso por meio de login e senha.

Depois de aberta a solicitação, o condutor deve realizar a avaliação psicológica (R$ 136,14) e o pagamento da taxa de R$ 127,69 para emissão e envio da carteira de habilitação atualizada com a informação de EAR.