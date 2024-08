Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá fazem show de encerramento da tour “As V Estações” no Espaço Unimed

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá chegam no Espaço Unimed, uma das principais casas de shows do Brasil, no dia 31 de agosto de 2024, (sábado), para grande show de encerramento da tour “As V Estações”.

A mais recente turnê de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, intitulada “As V Estações” – parte do projeto que celebra os álbuns da banda Legião Urbana, chegará ao fim em 2024. Além de Dado (guitarra e vocais) e Bonfá (bateria e vocais), as apresentações contam com André Frateschi (vocal e bateria), Mauro Berman (direção musical, baixo e teclados), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão) e Pedro Augusto (teclados).

“Ver a resposta das pessoas e sentir essa conexão forte e positiva entre nós é muito bom, muito potente. Tudo isso aconteceu de forma orgânica! Essa energia permeia a minha vida“, vibra Marcelo Bonfá.

“Essa ideia de comemorar, celebrar os trinta anos de cada álbum, e juntar de novo uma banda, subir nos palcos e reencontrar o público, foi algo muito emocionante; a gente pôde perceber que tudo o que fez esses anos todos ainda têm uma relevância grande”, reflete Dado Villa-Lobos.

O reencontro dos dois remanescentes da banda Legião Urbana para uma série de shows que celebrava 30 anos do disco de estreia teve início em 2015. Na ocasião, André Frateschi e essa super banda assumiram o desafio de apresentar ao lado de Dado e Bonfá músicas que marcaram muitas gerações de fãs. Após se debruçar sobre o repertório do primeiro disco, Legião Urbana, os músicos mergulharam nas canções dos álbuns seguintes. Em 2017, teve início a tour que contemplava os discos” Dois” e “Que País é Este”. Já na turnê atual, “As V Estações”, lançada em 2023, foi a vez de revisitar os álbuns “As Quatro Estações e V”.

Os shows são embalados por intensa carga emocional numa espécie de catarse durante mais de duas horas. Tantos anos depois, é possível ver uma plateia formada por fãs da banda levar seus filhos e netos para reviver essas canções. O resultado é um público diverso, com pessoas de todas as idades cantando em uníssono músicas que não eram apresentadas nos palcos desde o fim da banda Legião Urbana, há mais de 25 anos. Como André Frateschi citou no lançamento de “As V Estações”, são apresentações analógicas, cheias de som e fúria que mantêm viva a chama do rock.

“A sensação que eu tenho quando estou ali com as pessoas, com a banda e com quem está assistindo é de conexão, uma coisa humana, quente, verdadeira, que atinge a gente de verdade. Eu saio transformado de todo show! O bonito é perceber que isso está vivo não apenas dentro de mim, mas dentro de um monte de gente“, conclui André Frateschi.

SOBRE A TOUR “AS V ESTAÇÕES” (por André Frateschi)

Mudaram as estações.

É sempre prevista a chegada de dias mais claros e tranquilos depois da passagem de uma vigorosa tempestade.

Com a banda Legião Urbana também foi um pouco assim. Aconteceram algumas tortuosidades significativas no eixo da banda: Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá acabaram por ser um trio novamente. Uma transformação que os levou à busca da espiritualidade e de novos papéis a desempenhar. Isso fez com que houvesse uma profunda mudança estética e temática do álbum “Que pais é este” para o “As quatro estações”.

Amadurecimento.

Somos feitos das canções que escutamos. Elas são nossos oráculos, são textos sagrados aos quais recorremos durante a vida. E, tratando-se do repertório da Legião, a coleção é imensa.

O terceiro Projeto de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá – que vêm celebrando os álbuns da banda Legião Urbana -, costura um tecido com as canções e temas de “As quatro estações” e “V”. Bonfá, num estalo, batizou a nova turnê como “As V estações”, a alma dessa nova empreitada.

O pentagrama foi o símbolo escolhido para nortear a criação desse novo Projeto; os quatro elementos coordenados pelo espírito, uma linha contínua com cinco vetores, contam essa história:

I AR (confissão, entrega, espelho)

II ÁGUA (amor, relacionamento, self)

III TERRA (super hits)

IV FOGO (política, Brasil, luta, mudanças)

V ESPÍRITO (Só o amor salva)

Vivemos um momento de construção de novos caminhos, o amor como conselheiro, a integração do meio com o ambiente, o empenho em adiar o fim do mundo. Uma utópica quinta estação que trará novos e melhores dias.

Em 2015, quando nos juntamos para essa celebração dos 30 anos de lançamento dos álbuns da Legião Urbana, o Projeto previa algo em torno de 20 shows. Agiu, então, a lei do encontro; formamos uma banda que criou raízes e assim foram – até agora – sete anos, duas turnês e centenas de apresentações.

E, agora, estamos prontos para embarcar numa próxima estação: As V estações.

Mauro Berman (diretor musical e baixista), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão), Pedro Augusto (teclados) e eu, André Frateschi (vocal), seguimos, desde então, juntos na missão das nossas vidas.

Sentimos um desejo genuíno de espalhar a música aos quatro ventos, alimentados por admiração mútua e amizade.

Partimos para a terceira turnê superando os obstáculos e sabedores da importância da obra da Legião.

Dado e Bonfá são a corporização disso tudo. Presencio a cada subida no palco, olhando nos olhos do público, o tamanho desse reencontro. São apresentações analógicas, cheias de som e fúria que mantêm viva a chama do rock.

SOBRE O ESPAÇO UNIMED

O Espaço Unimed se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para até 8 mil pessoas. O palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos clientes muito mais conforto para pequenos e grandes espetáculos.

Sua arquitetura contemporânea alinhada e decoração assinada pelo espanhol Carlos Viqueira, oferecem soluções inovadoras que proporcionam flexibilidade e sofisticação para atender e transformar eventos em grandes acontecimentos.

Entre os principais diferenciais da casa está sua localização de fácil acesso, próximo à estação de metrô Barra Funda e grandes avenidas, além da versatilidade em assumir diversos layouts e configurações. Na estrutura interna, há um suntuoso hall de entrada com capacidade para 1000 pessoas, salão principal com aproximadamente 3.500m², cinco telões com projeção frontal, ar condicionado central, quatro bares, dois camarotes com banheiros exclusivos e quatro confortáveis camarins com sala de estar. Além disso, o Espaço Unimed tem um buffet próprio e cozinha industrial que desenvolve cardápios específicos para cada evento, com capacidade para servir até 4 mil jantares simultâneos.

Desde sua abertura, já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional como Armin Van Buuren, Claudia Leitte, Criolo, Emicida, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre outros.

SERVIÇOS: Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá com encerramento da tour “ As V Estações” no Espaço Unimed

Data: 31 de agosto de 2024 (sábado)

Abertura da casa: 20h

Show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Pista (1º lote): R$140,00 (inteira) e R$70,00 (meia) I Pista Premium (1º lote): R$220,00 inteira e R$110,00 (meia) | Camarote A: R$ 340,00 (inteira e individual) | Camarote B: R$ 300,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.