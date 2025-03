Dado Dolabella desabafa sobre reconciliação com Wanessa Camargo

Em uma entrevista concedida nesta quarta-feira (12) à LeoDiasTV, Dado Dolabella quebrou o silêncio acerca dos rumores que cercam sua relação com a cantora Wanessa Camargo. Questionado sobre a possibilidade de uma reconciliação, o ator e cantor confirmou que ambos optaram por dar um tempo na relação, mas ressaltou que o afeto entre eles permanece inalterado.

“Desde quando decidimos dar esse tempo para refletir sobre nossa relação, continuamos amigos e em contato”, afirmou Dado, demonstrando que o carinho ainda existe entre os dois, apesar da pausa no relacionamento.

A especulação sobre um possível reencontro ganhou força após o jornalista Leo Dias revelar, em uma transmissão ao vivo, que havia recebido informações sobre Dado em um supermercado nas proximidades do condomínio onde Wanessa reside, em Alphaville. Dias também mencionou que o ex-casal poderia ter sido visto juntos durante um momento de lazer à beira da piscina.

Entretanto, Dado refutou essa versão dos eventos e considerou várias das notícias divulgadas como falsas. “Muitas coisas que foram ditas não aconteceram”, declarou, reafirmando que guarda Wanessa em um lugar especial dentro de seu coração.

Embora tenha negado a versão de um encontro à beira da piscina, Dado não foi tão firme ao desmentir sua presença no supermercado. Ele explicou que sua ida ao local poderia estar relacionada a outros motivos, como buscar pertences na casa de Wanessa. “Posso ter ido a Alphaville pegar algo meu e passado no mercado para comprar água ou algo assim”, comentou.

Essa história entre Dado Dolabella e Wanessa Camargo tem sido acompanhada com grande interesse pelos fãs desde que o casal reatou seu relacionamento no ano passado. Com um histórico de idas e vindas, o retorno deles atraiu a atenção tanto do público quanto da mídia. Agora, com a separação recente, muitos ainda alimentam esperanças de uma futura reconciliação entre os dois.