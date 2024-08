Da Ghama lança single ‘Vem Nega’ nas plataformas digitais

O cantor de reggae Da Ghama, fundador e ex-guitarrista do Cidade Negra, lança a faixa ‘Vem Nega’ nesta sexta-feira (2). A música já está disponível nas plataformas digitais por meio do link: https://bfan.link/vem-nega.

O single faz parte do pré-lançamento do álbum ‘Sinal de Paz’, terceiro projeto solo do artista, que tem previsão de estreia ainda para o segundo semestre deste ano.

Com composição de Vell Rangel, que faz parte do movimento reggae Rio, a letra é interpretada por Da Ghama e celebra o amor em plenitude. Em seu álbum “BaixAfrikaBrasil” (2017), Da Ghama chegou a lançar a música, mas não trabalhou com ela na época. Com os lançamentos digitais e a volta dela no novo disco, a intenção é outra.

“Escrita pelo meu amigo, ‘Vem Nega’ é uma composição de 2004, que tem como inspiração a paixão de uma amiga. Com a sintonia que eles tinham, Vell conseguiu transmitir uma essência de leveza na poesia, com arranjos em destaque para o metal e backing vocal. Neste álbum, que traz uma mensagem ‘paz e amor’ de verdade, de fato em homenagem ao esprírito do reggae, quero trabalhar com mais afinco entre os principais singles do disco”, revela Da Ghama.

A canção, que ganha espaço nas plataformas digitais como Spotify, Apple Music, Deezer e outros, em junho deste ano, ganhou sua versão lyricvideo no Youtube, dirigida por Renan Rocha.

Para o músico, a iniciativa foi para presentear os casais e os apaixonados no mês do amor. “A obra tem uma letra maravilhosa e linda, ainda em conjunto com imagens que traduzem isso. Queríamos que os casais curtissem”, afirma.

O ano de 2024 está sendo de lançamentos para Da Ghama. Em fevereiro, lançou o “Reggae do Avião”, com Evandro Mesquita, da banda Blitz, nos vocais junto com ele, e instrumental dos integrantes do Planta & Raiz. A música também faz parte do ‘Sinal de Paz’ e pode ser conferida nos perfis do artista nas plataformas online.

Sobre o Da Ghama

De Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Da Ghama construiu sua carreira como compositor, cantor, guitarrista e produtor musical. O músico ganhou destaque na cena musical como fundador e guitarrista da banda de reggae Cidade Negra, nos anos 1990. Ao lado do grupo, trilhou um caminho de sucesso e muitas contribuições com artistas de renome por 22 anos.

Com 35 anos de carreira, morando agora em Itanhaém, no Litoral de São Paulo, Da Ghama segue como artista solo. Com dois álbuns já lançados, “Violas e Canções” (2010) e “BaixaAfrikaBrasil” (2017), trabalha em seu novo disco “Sinal de Paz”. O artista também comanda sua produtora Reggae Brasil Produções Artísticas.