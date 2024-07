Da Ghama, fundador e ex-guitarrista do Cidade Negra, vive nova fase musical em Itanhaém

O reggae da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, desembarcou na Baixada Santista, em São Paulo, com o precursor do gênero no Brasil, Da Ghama, fundador e ex-guitarrista da banda Cidade Negra. Agora, seguindo carreira solo, o artista canta, compõe e produz grande parte de seu repertório em Itanhaém, litoral de São Paulo, cidade onde escolheu viver há cinco anos.

Nesta nova fase, Da Ghama ressignificou sucessos dos anos 1990, aproveitando esse novo momento para dar uma nova “cara” para as canções. O cantor dá voz a versão do hino “Falar A Verdade”, em uma releitura madura e crítica à intolerância religiosa. No novo videoclipe, gravado no Guaraú, em Peruíbe, o cantor interpreta Jesus Cristo Afro. Em “Firmamento”, numa pegada ragga com dance hall, o centro da cidade de Santos vira o cenário de uma reflexão sobre a vida.

“As duas músicas têm assuntos que estão em destaque. Queria reinterpretar com esse novo olhar. Me despertou a vontade de voltar ao estúdio e dar uma remasterizada. O reggae é plural”, destaca Da Ghama.

Por aqui, o músico comemora os seus 35 anos de carreira seguindo novos passos na música e explorando as sonoridades do reggae, samba-bossa, pop e MPB. Hoje, o músico trabalha em seu terceiro álbum solo “Sinal de Paz”. Inclusive, em abril deste ano, o cantor fez o pré-lançamento do disco em um show intimista no Sesc Santos.

“Foi uma energia incrível, um reencontro com o público e, especialmente, com a plateia santista. Estiveram por lá muitos fãs antigos, que foram matar a saudade da época do ‘Reggae Night’, e uma galera mais nova, para conhecer o som. Fez um ‘barulho’ legal”, exclama o artista.

Da Ghama segue produzindo o álbum em estúdio, mas a estreia ainda não tem uma data definida. Por enquanto, os fãs podem aproveitar a vibe com os singles lançados nas plataformas digitais, como o “Reggae do Avião”, composição em parceria com o cantor Evandro Mesquita, da banda Blitz; e com participações de Samambaia (baixista) e Franja (guitarrista), da banda Planta e Raiz.

Em um voo Salvador-Bahia, Da Ghama iniciou a letra, que viaja pela história da segurança do amor e de questões sociais; e ainda nas nuvens, chamou seu parceiro. “O encontro com Evandro foi muito bacana e a gravação valeu muito a pena. Ele é um carioca descontraído e foi ele quem batizou a música”, afirma.

Para este ano, Da Ghama ainda promete compartilhar diversos hits nos canais digitais, como Youtube e Spotify, com participações de artistas conhecidos. A música “Fácil de Entender”, do primeiro disco de Jorge Vercillo e com guitarra de Da Ghama, desta vez, ganha vida na voz do músico em seu terceiro álbum, além de singles gravados com Serginho Moah, do Papas da Língua; e outro realizado com os integrantes da banda Maskavo.

Celebrando sua própria obra, o músico relançou com um videolyric, no Youtube, a canção “Vem Nega”, composição de Vell Rangel. A música faz parte do seu segundo álbum, o “BaixAfrikaBrasil” (2017). A partir de agosto, a música ganha espaço em plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music e outras. Para saber mais, basta acessar o link: https://bfan.link/vem-nega.

“Relançamos para presentear os namorados em junho deste ano e está sendo bem positivo no Youtube. Pensamos em trazer até no novo álbum”, conta.

Projetos

Longe do agito das grandes cidades e vivendo em Itanhaém, Da Ghama divide a sua rotina entre a música, a família e o ativismo engajado em projetos sociais espalhados pelo Brasil.

Sobre o Da Ghama

De Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Da Ghama construiu sua carreira como compositor, cantor, guitarrista e produtor musical. O músico ganhou destaque na cena musical como fundador e guistarrista da banda de reggae Cidade Negra, nos anos 1990. Ao lado do grupo, trilhou um caminho de sucesso e muitas contribuições com artistas de renome por 22 anos.

Com 35 anos de carreira, Da Ghama segue como artista solo e com dois álbuns já lançados, “Violas e Canções” (2010) e “BaixaAfrikaBrasil” (2017) e trabalha em seu novo disco “Sinal de Paz”. O artista também comanda sua produtora Reggae Brasil Produções Artísticas.